הנפילות בירדן ( צילום: לפי סעיף 27א )

איראן שיגרה הבוקר (רביעי) טילים לעבר העיר עקבה שבירדן. בעקבות המטח הופעלו אזעקות בעיר הירדנית, ותושבים באילת דיווחו על פיצוצים שנשמעו ברחבי העיר.

התושבים אף תיעדו נפילות בירדן, סמוך לגבול, אך בצה"ל אומרים כי לא זוהתה נפילה בשטח ישראל יציינו כי "לא שוגרו מיירטים". בעקבות השיגורים לירדן, טיסת ארקיע לאילת אנלצה להסתובב באוויר עד שקיבלה אישור נחיתה. צבא ירדן עדכן כי מערכות ההגנה של ירדן זיהו שישה טילים ששוגרו מאיראן. ארבעה טילים יורטו, ושניים נוספים נפלו בשטחים לא מיושבים, ללא נפגעים וללא נזק.

עקבה, מבט מאילת ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

מעיריית אילת נמסר: "המשך להדי הפיצוץ שנשמעו בשעה האחרונה (10:30) באילת, נמסר מגורמי הביטחון במרחב, כי מדובר בירי טילים מאיראן לעיר עקבה הסמוכה".

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עוד נמסר כי "כוחות ביטחון עדיין סורקים את השטחים הפתוחים הסמוכים כדי לשלול נפילות של שברים. נכון לרגע זה לא אותרו נפילות ואין שום דיווח על נפגעים או נזק".

העיר עקבה, השוכנת לחופו של מפרץ אילת, צמודה באופן ישיר לשטח מדינת ישראל ולאזור הערבה הדרומי. המרחק הקצר בין שתי הערים מעורר חשש כבד במערכת הביטחון הישראלית מפני זליגות של שברי יירוט או אף נפילות ישירות בשטח הארץ.