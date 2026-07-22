כיכר השבת
לא זוהתה נפילה בשטח ישראל

איראן שיגרה שישה טילים לעקבה שבירדן, ארבעה מהם יורטו בהצלחה | פיצוצים נשמעו בעיר אילת

איראן שיגרה שישה טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה שבירדן הסמוכה לאילת | פיצוצים עזים נשמעו באילת | צבא ירדן דיווח כי ארבעה טילים יורטו בהצלחה ושניים נפלו בשטחים לא מיושבים במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא)

הנפילות בירדן (צילום: לפי סעיף 27א)

שיגרה הבוקר (רביעי) טילים לעבר העיר עקבה שבירדן. בעקבות המטח הופעלו אזעקות בעיר הירדנית, ותושבים באילת דיווחו על פיצוצים שנשמעו ברחבי העיר.

התושבים אף תיעדו נפילות בירדן, סמוך לגבול, אך בצה"ל אומרים כי לא זוהתה נפילה בשטח ישראל יציינו כי "לא שוגרו מיירטים".

בעקבות השיגורים לירדן, טיסת ארקיע לאילת אנלצה להסתובב באוויר עד שקיבלה אישור נחיתה.

צבא ירדן עדכן כי מערכות ההגנה של ירדן זיהו שישה טילים ששוגרו מאיראן. ארבעה טילים יורטו, ושניים נוספים נפלו בשטחים לא מיושבים, ללא נפגעים וללא נזק.

עקבה, מבט מאילת (צילום: Nati Shohat/Flash90)

מעיריית אילת נמסר: "המשך להדי הפיצוץ שנשמעו בשעה האחרונה (10:30) באילת, נמסר מגורמי הביטחון במרחב, כי מדובר בירי טילים מאיראן לעיר עקבה הסמוכה".

עוד נמסר כי "כוחות ביטחון עדיין סורקים את השטחים הפתוחים הסמוכים כדי לשלול נפילות של שברים. נכון לרגע זה לא אותרו נפילות ואין שום דיווח על נפגעים או נזק".

העיר עקבה, השוכנת לחופו של מפרץ אילת, צמודה באופן ישיר לשטח מדינת ישראל ולאזור הערבה הדרומי. המרחק הקצר בין שתי הערים מעורר חשש כבד במערכת הביטחון הישראלית מפני זליגות של שברי יירוט או אף נפילות ישירות בשטח הארץ.

איראןירדןאילתטיליםעקבה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר