בפעילות מבצעית של יחידת 'מעוז' באגף חלופות הכליאה והפיקוח, נעצר היום (חמישי) מפוקח באשקלון שהפר את תנאי הפיקוח המוטלים עליו.

המפוקח, הנמצא תחת צו פיקוח בעקבות עבירות ביטחוניות חמורות, ניצל חלון יציאה לבית משפט שלא בהתאם למטרתו ואיחר בחזרה למקום הפיקוח.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, המפוקח קיבל אישור יציאה מוגבל לבית משפט במסגרת תנאי הפיקוח האלקטרוני שהוטל עליו. אולם במקום לחזור במועד שנקבע, הוא איחר בחזרה והפר את התנאים המחמירים שהוטלו עליו בעקבות מעורבותו בעבירות ביטחוניות.

בלשי יחידת 'מעוז', שאחראים על מעקב ופיקוח אחר מפוקחים בעלי פרופיל ביטחוני, זיהו את ההפרה באופן מיידי ופעלו לאיתור המפוקח. לאחר סריקות ממוקדות, הצליחו הבלשים לאתר את המפוקח ולעצור אותו.

תיעוד דרמטי: כך עצרו המסתערבים מבוקש בפעילות טרור בעיזרייה קובי רוזן | 10:59

בתום תשאול ושימוע שנערכו למפוקח ביחידת 'מעוז', הוא נעצר על ידי בלשי היחידה והועבר להמשך טיפול בבית המעצר 'תל אביב'. כעת ייבחן המשך הליך המעצר, לרבות אפשרות להשיבו למתקן כליאה סגור.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים חמורים שהתרחשו בחודשים האחרונים במערכת הכליאה והפיקוח. רק לפני מספר חודשים נעצר מפוקח בירושלים שנמלט ממעצר בית באיזוק אלקטרוני, כאשר בלשי יחידת 'מעוז' הצליחו לאתרו לאחר סריקות ממושכות.

גל מקרי ריגול לאיראן

האירוע מתרחש על רקע גל מקרי ריגול חמורים לטובת איראן שנחשפו בחודשים האחרונים. רק השבוע נידון חייל צה"ל ל-5 שנות מאסר לאחר שצילם יירוטי טילים במבצע 'עם כלביא' ושלח אותם לסוכן איראני תמורת תשלום כספי.

במקרה נוסף שנחשף לאחרונה, נעצר תושב חיפה בן 44 שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים, כולל צילום באזורים רגישים במהלך מלחמת 'שאגת הארי'. גם הוא קיבל תשלום במטבעות דיגיטליים תמורת המשימות שביצע.

מדוברות שירות בתי הסוהר הבהירו כי "יחידת 'מעוז' תמשיך לפעול בנחישות לאכיפת תנאי הפיקוח, לאיתור מפרים ולשמירה על ביטחון הציבור". היחידה, שאחראית על פיקוח אלקטרוני במסגרת חטיבת חלופות הכליאה, מפעילה מערכות מתקדמות למעקב אחר מפוקחים ומגבירה את הפעילות המבצעית לאכיפת התנאים.

השב"כ מזהיר כי איראן מגבירה את פניותיה לאזרחים ישראלים ברשתות החברתיות, תוך ניסיון לגייס אותם למשימות ביטחוניות תמורת תשלומים כספיים. הגורמים הביטחוניים קוראים לציבור לדווח על כל פנייה חשודה ולא להיענות להצעות כאלה.