דובר צה"ל הודיע היום (שלישי) על חיסולם של שני מחבלים בכירים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, במסגרת תקיפה מדויקת שבוצעה בדרום רצועת עזה.

המחבלים, שכיהנו בתפקידי מפתח בארגון הטרור, תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי, וחוסלו במטרה להסיר את האיום.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בין המחבלים שחוסלו: איאד מחמד עבד אלעזיז נפל, שכיהן כמפקד נוח'בה בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. לצדו חוסל אחמד עבד אלחמיד חמד מערוף, שכיהן כראש חולייה בארגון. מערוף היה אחראי להוצאה לפועל של מתווי ירי רקטי לעבר שטח מדינת ישראל לאורך כל תקופת המלחמה.

גורמי ביטחון הדגישו כי שני המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה בטווח הזמן המיידי. המידע המודיעיני שהתקבל הצביע על כוונתם לפגוע בלוחמים, מה שהוביל להחלטה על חיסולם המהיר להסרת האיום. התקיפה בוצעה במסגרת המאמצים המתמשכים של צה"ל למנוע פעילות טרור ולהגן על כוחותיו הפרוסים במרחב.

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המשך פעילות להסרת איומים

דובר צה"ל ציין כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ויפעלו להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי ישראל. החיסול מצטרף לשורה של פעולות נגד מחבלי ארגון הג'יהאד האסלאמי שבוצעו בשבועות האחרונים, במסגרת המאמץ למנוע התארגנות מחדש של ארגוני הטרור ברצועה.

כזכור, בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלים בכירים נוספים בארגוני הטרור ברצועת עזה. בין היתר, חוסל איהאב כריזם, שניהל העברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ומחבלים נוספים שהמשיכו לפעול בניגוד להסכם הפסקת האש.

גורמים בצה"ל מדגישים כי הפעילות להסרת איומים תימשך כל עוד ארגוני הטרור ימשיכו לפעול נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. הכוחות הפרוסים במרחב ממשיכים לאסוף מידע מודיעיני ולפעול למניעת פעילות טרור, תוך שמירה על כוננות מלאה מול כל איום אפשרי.