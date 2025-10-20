אנשי צוות ישראלים בתערוכה הביטחונית ( צילום: אגף דוברות וממשל במשרד הביטחון )

האגף לייצוא ביטחוני (סיב"ט) במשרד הביטחון מוביל השבוע משלחת מרשימה של חברות ביטחוניות ישראליות לתערוכת ADEX 2025, הנערכת בנמל התעופה של סיאול שבדרום קוריאה – אחת מתערוכות התעופה, החלל והביטחון הגדולות והחשובות באסיה.

בביתן הלאומי הישראלי, שהוקם ביוזמת סיב"ט, משתתפות החברות המרכזיות בתעשייה: התעשייה האווירית לישראל, רפאל מערכות לחימה מתקדמות, אלביט מערכות, SDC ו־Ophir Optronics מקבוצת MKS. החברות מציגות שורה של טכנולוגיות מתקדמות – ממערכות הגנה אווירית ופתרונות מודיעין אלקטרוני, דרך טכנולוגיות חלל ועד מערכות בלתי מאוישות, כולן בעלות ניסיון מבצעי מוכח הביתן הישראלי מושך עניין רב בקרב בכירים ביטחוניים, נציגי ממשלות וראשי תעשיות מרחבי העולם, ומוגדר על ידי גורמי משרד הביטחון כ"מוקד שיתופי פעולה אזורי וגלובלי". סיב"ט מלווה את החברות הישראליות במטרה להעמיק את קשרי המסחר הביטחוניים, ולפתוח דלתות לשווקים חדשים עבור הפיתוחים הישראליים. תערוכת ADEX נחשבת לזירה מובילה בתחום התעופה הצבאית והאזרחית באסיה־פסיפיק. לצד הביתן הישראלי מתקיימים כנסים מקצועיים, תצוגות טיסה מרהיבות של מטוסי קרב ומפגשי חדשנות בין נציגי חברות ענק בתחום הביטחוני והחלל.

הצוות הישראלי בסיאול ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון) )

ראש סיב"ט, תת־אלוף (מיל') יאיר קולס, אמר: "תערוכת ADEX היא הזדמנות לחזק את מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות ביטחוניות. דרום קוריאה היא שוק אסטרטגי עם פוטנציאל רב לשיתופי פעולה בתחומי הטכנולוגיה וההגנה".

לדבריו, הנוכחות המרשימה של החברות הישראליות בתערוכה ממחישה את מחויבות משרד הביטחון להמשיך ולבסס את מעמדה של ישראל ככוח חדשני ומשפיע בזירה הביטחונית הבינלאומית.