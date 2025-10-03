אזרח ישראלי נוסף נעצר בחשד לריגול עבור איראן: בהודעה משותפת לדוברות שב״כ ודוברות המשטרה, נחשף היום (שישי) כי האזרח, העובד במלון בים המלח, נעצר באחרונה.

במסגרת פעילות משותפת של שב"כ ויאחב״ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר בימים האחרונים אזרח ישראלי, בן 23, עובד באחד המלונות בים המלח, לאחר שעלה חשד כי עמד בקשר עם גורמים איראנים.

החקירה העלתה כי האזרח עמד בקשר מזה תקופה עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות באכוונתם ובתוך כך, ביצע איסוף מידע וצילומים של המלון בו הוא עובד וסביבתו. חקירתו נמשכת.

על רקע המאמצים המתמשכים של האיראנים לבצע פעילות ביטחונית בישראל, שב"כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול נסיונות של האירנים לגייס אזרחים ישראלים לטובת פעילות הפוגעת בביטחון המדינה.