כיכר השבת
פעילות ממוקדת

כתבי אישום יוגשו: נתפסה חולייה שהבריחה נשק מירדן באמצעות רחפנים

משטרת מחוז ש"י והשב"כ עצרו חוליית מבריחים שהבריחה נשק וסמים מירדן באמצעות רחפנים | אתמול הוגשה נגד המעורבים הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום (צבא ובטחון)

המבריחים שנעצרו (דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק שמובילים משטרת מחוז ש"י וצה"ל בתופעת הברחות אמל"ח וסמים מגבול ירדן, לוחמי היג"י (יחידת גבול ירדן) בימ״ר של מחוז ש״י בשיתוף שירות הביטחון הכללי, יחידת מתילן וחטיבת הבקעה, ניהלו בתקופה האחרונה פעילות סמויה וממוקדת נגד חוליית מבריחים מאזור הדרום, אשר על פי החשד ביצעה מספר הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים בגזרת יהודה ושומרון.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו מספר חשודים, בהם ראש החוליה. במהלך חקירה מאומצת שבוצעה על ידי חוקרי ימ״ר מחוז ש״י, קשרו עצמם החשודים למיוחס להם והפלילו מעורבים נוספים.

הרחפן שנתפס (דוברות המשטרה)

אתמול הוגשה נגד המעורבים הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף גורמי הביטחון לסיכול תופעת ההברחות בגבול ירדן, לפגיעה בשרשראות הפשיעה ולמיצוי הדין עם כל המעורבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר