האמל"ח שנתפס ( צילום: דוברות שב"כ )

בפעילות משותפת ממושכת של שירות הביטחון הכללי, צה"ל וימ"ר דרום במשטרת ישראל, נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה וסמים מסוכנים מהגבול המזרחי לשטחי יהודה ושומרון. החקירה, שהחלה לפני מספר חודשים בעקבות מידע מודיעיני מוקדם, הובילה לעצירת חמישה חשודים ולחשיפת היקף פעילות נרחב.

על פי החשד, חברי התשתית הבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 ק"ג סם מסוכן מסוג חשיש לשטחי ירדן. חלק מהנשקים שהוברחו, ובהם רובים מסוג M-16 ותחמושת, נמכרו לגורם תושב יהודה ושומרון והופצו דרכו בשטח. רחפן יורט עם מטען אקדחים נקודת המפנה בחקירה הגיעה לפני מספר חודשים, כאשר כוחות צה"ל זיהו רחפן שחצה משטח ירדן לשטח מדינת ישראל במרחב אוגדה 96 ואוגדה 80. לאחר הזיהוי, הרחפן יורט בעודו נושא מספר אקדחים, מה שהוביל לפתיחת חקירה מקיפה. במהלך החודשים האחרונים נעצרו ארבעה אזרחי ישראל, תושבי הנגב - ואהל אלצראיעה, מדיין אלצראיעה, זייד אבו גויעד ועלי אלסראיעה, לצד גורם נוסף תושב יהודה ושומרון, נצאר נגאדה מיאטה, בחשד למעורבות בתשתית הברחת אמצעי לחימה. שניים מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה, כשברשותם 10 אקדחים מסוג "גלוק 17" ו-10 מחסניות תואמות.

חוליית המחבלים שנעצרה ( צילום: דובורת שב"כ )

מנגנון הברחה מתוחכם באמצעות רחפנים

חקירתם של החשודים בשב"כ ובחוליית פח"ע בימ"ר דרום העלתה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. השיטה המתוחכמת כללה תיאום מראש עם גורמים בצד הירדני, שהטיסו את הרחפנים עמוסי הנשק והסמים אל עומק שטח ישראל, שם המתינו החשודים בנקודות מפגש מתואמות.

הנשק הופץ ביהודה ושומרון

אחד הממצאים החמורים בחקירה הוא העובדה שחלק מהנשקים שהוברחו, ובהם רובים מסוג M-16 ותחמושת, נמכרו לגורם תושב יהודה ושומרון. משם הופצו כלי הנשק בשטח, מה שמעלה חשש ממשי לפגיעה בביטחון האזרחים ולסיוע בלתי ישיר לפעילות טרור.

בתום החקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור נגד החשודים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. מדובר בסיכול משמעותי של תשתית אשר בפעילותה פגעה בביטחון המדינה.

ממצאי החקירה מצביעים על הקשר ההדוק והמסוכן שבין הברחות אמצעי לחימה בגבולות לבין פעילות טרור העלולה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל הדגישו כי הם רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחות אמצעי לחימה, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות זו ולמיצוי הדין עם המעורבים.