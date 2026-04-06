דבריו של השר כ"ץ | צפו - צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון דבריו של השר כ"ץ | צפו | צילום: צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:12 דבריו של השר כ"ץ | צפו ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שני) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וצמרת מערכת הביטחון, במהלכה עודכן על חיסולו של מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה האיראניות.

בהערכת המצב השתתפו ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון. "משמרות המהפכה יורים על אזרחים - אנחנו מחסלים את ראשי המחבלים" שר הביטחון מסר בתום ההערכה: "משטר הטרור באיראן ממשיך לשגר טילים לעבר העורף הישראלי ולרצוח ולפגוע באזרחים ישראלים. עודכנתי על ידי הרמטכ"ל שצה"ל סיכל הלילה בטהרן את מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, אחד האחראים הישירים לפשעי המלחמה האלה ואחד משלושת הבכירים ביותר בארגון". חשד: ישראלים ייצרו חומר נפץ לאיראן בזמן המלחמה קובי אטינגר | 10:52 כ"ץ הדגיש: "משמרות המהפכה יורים על אזרחים ואנחנו מחסלים את ראשי המחבלים. מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות. נמשיך ונצוד אותם אחד אחד".

הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש אגף המבצעים בהערכת מצב באגף המודיעין לפני היציאה למבצע "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

"נכתוש את התשתיות הלאומיות האיראניות"

שר הביטחון חזר על האזהרה שהשמיע בעבר למשטר האיראני: "הזהרתי שבמידה וימשיכו לירות לעבר אזרחים בישראל נפגע ונשמיד את התשתיות הלאומיות האיראניות. פגענו קשות בתשתיות הפלדה ובתעשייה הפטרוכימית - והיום ובכל יום יבוא ההמשך".

"נמשיך לכתוש את התשתיות הלאומיות האיראניות ונביא לשחיקת משטר הטרור והקרסתו, ויכולותיו לקדם טרור ולירות לעבר מדינת ישראל", הבהיר כ"ץ.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר בהערכת מצב בבור חיל האוויר, טרם פתיחת מבצע "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

פגיעה קשה נוספת במערך המודיעין האיראני

כזכור, משמרות המהפכה האיראניות אישרו מוקדם יותר היום את חיסולו של מג'יד ח'אדמי, מפקד המודיעין של משמרות המהפכה. ח'אדמי חוסל בתקיפה ישראלית בלב טהרן, במסגרת מבצע 'שאגת הארי' שממשיך לפגוע במערכי הליבה של המשטר האיראני.

על פי הפרטים שהתפרסמו, ח'אדמי מונה לתפקיד לאחר שקודמו, כאזמי, חוסל במבצע 'כלביא'. החיסול מהווה פגיעה נוספת ומשמעותית במערך המודיעין של משמרות המהפכה, שספג מכות קשות בחודשים האחרונים.

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר באישור תוכניות לקראת היציאה למבצע 'שאגת הארי' ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף בשבועות האחרונים באופן שיטתי את מערכי המודיעין של משטר הטרור האיראני. במהלך מבצע 'שאגת הארי' חוסלו עשרות בכירי המודיעין, ביניהם עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳".

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, ביניהם סיד יחיא חמידי - סגן שר המודיעין לענייני ישראל, וג'לאל פ'ור חסין - ראש אגף הריגול במיניסטריון המודיעין. התקיפות הנרחבות הובילו לשינוי טקטי משמעותי בהתנהלות המשטר, כאשר מפקדי המשטר עברו למפקדות ניידות בניסיון להתחמק מהתקיפות הישראליות.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר בהערכת מצב עם השותפים האמריקאים, טרם פתיחת מבצע "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

מערך המודיעין האיראני בפגיעה חסרת תקדים

מערך המודיעין האיראני ספג מכות קשות נוספות בשבועות האחרונים. מפקדת המודיעין בלבנון, שהייתה אחראית על תיאום הפעילות מול חיזבאללה, הושמדה במהלך התקיפות הישראליות. גם מפקדת המודיעין בסוריה, שתיאמה את הפעילות מול ארגוני הטרור בזירה הסורית, ספגה פגיעה קשה.

גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי הפגיעות החוזרות ונשנות במערך המודיעין האיראני פוגעות באופן משמעותי ביכולת המשטר לתאם פעילות טרור נגד ישראל ולהעביר מידע מודיעיני לארגוני הטרור בזירות השונות.