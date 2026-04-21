שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא הבוקר (שלישי) דברים חריפים בטקס הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל.

בנאום שעסק במחיר העצמאות ובמלחמה הנוכחית, הפנה כ"ץ אזהרה ברורה לראש ארגון החיזבאללה נעים קאסם ולממשלת לבנון.

"בין כל מערכות ישראל מחבר קו ישיר ומובהק", פתח שר הביטחון את דבריו. "מדינת ישראל עודנה נאבקת על קיומה ועל עתידה – ועצמאותנו אינה עניין שניתן לנו ללא תמורה". כ"ץ הדגיש כי המחיר הכבד ששילמה המדינה במערכותיה השונות מחייב את המשך המאבק על הביטחון.

בחלק המרכזי של נאומו, התייחס שר הביטחון למצב בזירה הצפונית ולמערכה מול ארגון החיזבאללה. "נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם יחריב אותה וישלם באובדן בתים ושטח", הצהיר כ"ץ. "ממש כמו החמאס ברפיח ובבית חאנון בעזה - עד שישלם גם באובדן ראשו כפי שהיה עם קודמו וקודם קודמו ועם כל ראשי ציר הרשע ששוכנים יחד בתחתית הגיהינום".

כ"ץ הבהיר כי ישראל לא תסתפק בהישגים הצבאיים שהושגו עד כה. "מטרת העל של המערכה בלבנון היא פירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל יישובי הצפון - בשילוב של צעדים צבאים ומדיניים", אמר. שר הביטחון הוסיף אזהרה ישירה לממשלת לבנון: "אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה - צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית".

דבריו של כ"ץ מגיעים על רקע הערכת המצב שפרסם לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, שבה הדגיש כי צה"ל ימשיך לאחוז בכל המקומות שטיהר וכבש. כפי שציין אז, הצבא מחזיק באזור ביטחון המגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט, ומשתרע ממערב ליד הים ועד למרחב החרמון במזרח.

טקס יום הזיכרון בהר הרצל התקיים בנוכחות משפחות שכולות, נציגי מערכת הביטחון וראשי המדינה. הטקס כלל הקראת שמות חללי מערכות ישראל מכל התקופות, תוך הדגשת המחיר הכבד ששילמה המדינה למען עצמאותה וביטחונה.