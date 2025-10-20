דיווח בלבנון: צה"ל תקף מתקני חיזבאללה במוחמדיה

תקיפה ישראלית בלבנון ( צילום: מהרשת )

בלבנון דווח בשעות האחרונות היום (שני) על תקיפה ישראלית בדרום המדינה, זאת לאחר שמטוסי קרב של חיל האוויר תקפו ביום חמישי האחרון אתרי חיזבאללה וארגון "ירוק ללא גבולות" במרחב מזרעת סיני. דובר צה"ל טרם אישר את הדיווחים.

התקיפות, כך על פי הדיווחים, כוונו נגד אתרים ששימשו לחיזב ולשיקום תשתיות טרור שהושמדו במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ובעיקר במסגרת מבצע "חיצי הצפון". בין היעדים שהותקפו נכללה מחצבה שבה ייצר חיזבאללה בטון לצורך בנייה מחדש של תשתיות טרור, תוך שימוש בכיסוי אזרחי. כמו כן, הותקפה מטרה ששימשה את ארגון "ירוק ללא גבולות" להסוואת פעילות חיזבאללה ושיקום תשתיות טרור בדרום לבנון. ארגון "ירוק ללא גבולות", שנחשף לראשונה בשנת 2018, פועל תחת כסות אזרחית במטרה להסוות את נוכחות חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל. התקיפות מדגישות את המתיחות המתמשכת בצפון, ואת המשך פעולות הצבא הישראלי למניעת שיקום תשתיות טרור לאורך גבול לבנון.

תקיפה בלבנון ( צילום: צה"ל )

מאוחר יותר צה"ל אישר כי בהובלת פיקוד הצפון, חיל האוויר תקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבלבנון.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון.

יוזכר כי הימצאותם של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.