אירוע ביטחוני בגוש עציון

אש חיה במחסום: מצוד דרמטי אחר מחבל שניסה לדרוס שוטרים

כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)

מצוד משטרתי בכפר כנא
מצוד משטרתי בכפר כנא| צילום: צילום: דוברות המשטרה
מצוד משטרתי בכפר כנא (צילום: דוברות המשטרה)

צהריים מתוחים מאוד בגזרת עציון: כוחות גדולים של ומשטרה מנהלים בשעה זו מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע ב ונמלט מהזירה. האירוע החל כאשר שוטרי סיור של תחנת עציון הבחינו ברכב חשוד בצד הדרך סמוך לבית ג'אלה וביקשו לבדוק את יושביו.

ברגע שניגשו השוטרים לרכב, האירוע הפך לדרמטי תוך שניות ספורות. הנהג החשוד שילב להילוך אחורי, פגע בעוצמה בניידת המשטרה ואז פתח בנסיעה פראית במטרה להימלט, תוך שהוא מסכן באופן ממשי את חיי השוטרים שעמדו במקום.

השוטרים, שחשו סכנה מידית לחייהם, פעלו בנחישות וביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט בניסיון לבלום אותו. למרות הירי, המחבל הצליח להמשיך בנסיעה לכיוון בית לחם. כוחות מחטיבת עציון הוקפצו למרחב מחסום המנהרות וחוסמים כעת צירים מרכזיים במסגרת הסריקות.

האירוע מצטרף לשורה של שאירעו בגזרת עציון בחודשים האחרונים. כזכור, בחודש יולי האחרון אירע פיגוע משולב בצומת הגוש בו נרצח שליו זבולוני הי"ד, ורק לפני מספר שבועים הרסו כוחות צה"ל את בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים באזור.

הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

יצוין כי האירוע מתרחש בתקופה בה כוחות הביטחון מנהלים פעילות מוגברת באזור יהודה ושומרון. רק השבוע סיכלו שב"כ והמשטרה חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע ירי בכרמיאל, והשבוע השלימו כוחות חטיבה 7 שלושה חודשי פעילות במרחב רפיח בה חוסלו עשרות מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור.

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות נרחבות באזור בניסיון לאתר את המחבל הנמלט. עוד יעודכן.

