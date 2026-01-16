מסוק בלאק הוק ("ינשוף") של חיל האוויר התרסק הבוקר (שישי) אל הקרקע בגוש עציון, סמוך לבית מגורים בהתנחלות החרדית מעלה עמוס, במהלך ניסיון הובלה אווירית. באירוע לא היו נפגעים, ובצה"ל פתחו בתחקור נסיבות התאונה.

המסוק היה במהלך אימון שגרתי ביום שלישי האחרון באזור, אך בעקבות תקלה טכנית ותנאי מזג האוויר הקשים נאלץ לבצע נחיתת חירום בשטח פתוח בגוש עציון, סמוך לאחד היישובים היהודיים. הבוקר הוחלט לפנות את המסוק באמצעות מסוק תובלה מסוג יסעור, שנועד להטיסו לבסיס לצורך תיקון.

במהלך ההמראה, זמן קצר לאחר שהמסוק התקול הונף באוויר, נקרעו הרתמות שבהן נקשר למסוק היסעור – והמסוק נפל אל הקרקע. הנפילה התרחשה בסמוך לבית מגורים, אך כאמור לא היו נפגעים בנפש.