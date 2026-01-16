כיכר השבת
דרמה בהתנחלות החרדית: מסוק צבאי התרסק במהלך ניסיון הובלה אווירית

מסוק בלאק הוק שנחת נחיתת חירום בתחילת השבוע הונף באוויר באמצעות מסוק יסעור, אך הרתמות נקרעו והוא נפל סמוך לבית מגורים; מפקד חיל האוויר הורה על הקמת ועדת חקירה (חדשות)

מסוק בלאק הוק ("ינשוף") של חיל האוויר התרסק הבוקר (שישי) אל הקרקע בגוש עציון, סמוך לבית מגורים בהתנחלות החרדית מעלה עמוס, במהלך ניסיון הובלה אווירית. באירוע לא היו נפגעים, ובצה"ל פתחו בתחקור נסיבות התאונה.

המסוק היה במהלך אימון שגרתי ביום שלישי האחרון באזור, אך בעקבות תקלה טכנית ותנאי מזג האוויר הקשים נאלץ לבצע נחיתת חירום בשטח פתוח בגוש עציון, סמוך לאחד היישובים היהודיים. הבוקר הוחלט לפנות את המסוק באמצעות מסוק תובלה מסוג יסעור, שנועד להטיסו לבסיס לצורך תיקון.

במהלך ההמראה, זמן קצר לאחר שהמסוק התקול הונף באוויר, נקרעו הרתמות שבהן נקשר למסוק היסעור – והמסוק נפל אל הקרקע. הנפילה התרחשה בסמוך לבית מגורים, אך כאמור לא היו נפגעים בנפש.

דובר : במהלך השבוע (ג'), נחת מסוק מסוג 'ינשוף' בעקבות תנאי מזג האוויר בשטח פתוח בחטיבת עציון. הבוקר (ו'), במהלך ניסיון איסוף המסוק, אירעה תאונה והמסוק התקול התנתק והתרסק. אין נפגעים.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הנחה על הקמת ועדת חקירה חיילית לתחקור התאונה.

