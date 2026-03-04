המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' - צילום: דובר צה"ל המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25 המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הבוקר (רביעי) הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם איראן וחיזבאללה.

דובר צה"ל ציין כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, השלים במהלך הלילה (שלישי) מטס תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. בין המטרות שהותקפו, מתחם ששימש את המשטר לאחסון ושיגור טילים בליסטיים, בהם טילים מסוג ׳קאדר׳ באיספהאן שבמערב איראן. המתחם הותקף על מנת לצמצם שיגורים נוספים ממנו.

תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22 תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים ( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, הותקפו אתרים רבים ששימשו לאחסון טילים בליסטיים ומערכות הגנה של משטר הטרור האיראני. תקיפות אלו העמיקו את העליונות האווירית במספר מרחבים באיראן.

צה"ל לא יאפשר לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני ולפעול בעוצמה נגד תשתיותיו בכל מקום בו יידרש.