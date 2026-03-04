כיכר השבת
דובר צה"ל: השלמנו גל תקיפות נרחב נגד מטרות משטר ברחבי איראן | צפו

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם איראן וחיזבאללה | הוא סיפר כי צה"ל השלים גל תקיפות נרחב בטהרן במסגרתו הותקף מתחם לאחסון טילים מסוג 'קאדר' באיספהאן | צפו (צבא)

המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר'
המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר'
המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר'

דובר , תת-אלוף אפי דפרין, מסר הבוקר (רביעי) הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם ו.

דובר צה"ל ציין כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, השלים במהלך הלילה (שלישי) מטס תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

בין המטרות שהותקפו, מתחם ששימש את המשטר לאחסון ושיגור טילים בליסטיים, בהם טילים מסוג ׳קאדר׳ באיספהאן שבמערב איראן. המתחם הותקף על מנת לצמצם שיגורים נוספים ממנו.

תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים
תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים
תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים

כמו כן, הותקפו אתרים רבים ששימשו לאחסון טילים בליסטיים ומערכות הגנה של משטר הטרור האיראני. תקיפות אלו העמיקו את העליונות האווירית במספר מרחבים באיראן.

צה"ל לא יאפשר לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני ולפעול בעוצמה נגד תשתיותיו בכל מקום בו יידרש.

