כמעט שנה חלפה מאז חיסולו של מזכ"ל חיזבאללה נסראללה, והיום (שלישי) קצין בכיר במוסד, המכונה "ג", התייחס בפומבי למבצע הביפרים ולחיסול מזכ"ל ארגון חיזבאללה, חסן נסראללה, וטען כי מדובר ב"נקודת מפנה היסטורית" במערכה הצבאית והמודיעינית של ישראל.

לדבריו, המבצע בלבנון איפשר להפוך חזון טכנולוגי למבצע מתוחכם ומדויק בלב מדינת אויב. "במבצע לחיסול נסראללה פעלו סוכני המוסד באומץ ונחישות תחת אש בלב ביירות כדי להביא את המודיעין המדויק למבצע", אמר ג'.

הקצין ציין כי התאריך ה-27 בספטמבר ייזכר כנקודת מפנה היסטורית, שהסתיימה בעשרה ימי לחימה עצימה – תחילתם במבצע הביפרים – שבמהלכם "נשברה רוחו של ארגון הטרור ונפגעו אנושות יכולותיו הצבאיות".

ג' הדגיש את הערך של שיתוף פעולה בין הגופים: צה"ל, המוסד, מפא"ת, התעשיות הביטחוניות והאקדמיה. "פרויקט זה נולד מרעיון טכנולוגי שאפתני, כמעט פנטזיה, שנפגש עם אנשי הטכנולוגיה הטובים ביותר", אמר בטקס פרס ביטחון ישראל בבית הנשיא.

הקצין הוסיף: "עם זאת, טכנולוגיה פורצת דרך אינה מספיקה בפני עצמה. נדרש מודיעין מדויק ויכולת מבצעית נועזת – לעיתים תוך סיכון חיים בלב מדינת אויב – כדי להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי".