כיכר השבת
סוכנים בלב האויב

קצין בכיר במוסד: "חיסול נסראללה היה פורץ דרך במבצעי המודיעין" - וזו הסיבה

קצין גיוס והפעלת סוכנים במוסד, "ג", התייחס היום למבצע הביפרים בלבנון ולחיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, וכינה אותם מבצעים פורצי דרך שהביאו את הטכנולוגיה הישראלית הישר לשדה הקרב בלב אויב (ביטחון)

זירת חיסול נסראללה בדאחייה (צילום: מהרשתות החברתיות)

כמעט שנה חלפה מאז חיסולו של מזכ"ל נסראללה, והיום (שלישי) קצין בכיר במוסד, המכונה "ג", התייחס בפומבי למבצע הביפרים ולחיסול מזכ"ל ארגון חיזבאללה, חסן נסראללה, וטען כי מדובר ב"נקודת מפנה היסטורית" במערכה הצבאית והמודיעינית של ישראל.

לדבריו, המבצע בלבנון איפשר להפוך חזון טכנולוגי למבצע מתוחכם ומדויק בלב מדינת אויב. "במבצע לחיסול נסראללה פעלו סוכני המוסד באומץ ונחישות תחת אש בלב ביירות כדי להביא את המודיעין המדויק למבצע", אמר ג'.

הקצין ציין כי התאריך ה-27 בספטמבר ייזכר כנקודת מפנה היסטורית, שהסתיימה בעשרה ימי לחימה עצימה – תחילתם במבצע הביפרים – שבמהלכם "נשברה רוחו של ארגון הטרור ונפגעו אנושות יכולותיו הצבאיות".

ג' הדגיש את הערך של שיתוף פעולה בין הגופים: צה"ל, המוסד, מפא"ת, התעשיות הביטחוניות והאקדמיה. "פרויקט זה נולד מרעיון טכנולוגי שאפתני, כמעט פנטזיה, שנפגש עם אנשי הטכנולוגיה הטובים ביותר", אמר בטקס פרס ביטחון ישראל בבית הנשיא.

הקצין הוסיף: "עם זאת, טכנולוגיה פורצת דרך אינה מספיקה בפני עצמה. נדרש מודיעין מדויק ויכולת מבצעית נועזת – לעיתים תוך סיכון חיים בלב מדינת אויב – כדי להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר