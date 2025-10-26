פני הרשע נחשפים: בצל הניסיונות המתמשכים של המשטר האיראני לקדם טרור נגד יעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים חושף היום (ראשון) לראשונה פרטים חדשים על אודות האחראים לניסיונות פיגוע מרכזיים שסוכלו בשנים 2024-2025 באוסטרליה, יוון וגרמניה.

"מאז אירועי ה-7 באוקטובר הרחיבה איראן את מאמציה לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בזכות פעילות אינטנסיבית של המוסד יחד עם גופי המודיעין והביטחון בארץ ובעולם, סוכלו עשרות צירי פיגוע שאיראן קידמה. סיכולים אלו הצילו חיי אדם רבים, ואפשרו נקיטת צעדים חקירתיים ומשפטיים נגד המעורבים בטרור", נמסר מהמוסד דרך משרד ראש הממשלה.

"מאמצי החקירות הנרחבים הביאו לחשיפתם של מחוללי טרור מרכזיים במשטר האיראני העומדים בראש מגנוני טרור, של שיטות הפעולה בהם מנגנונים אלו נוקטים לטובת קידום פיגועים לפגיעה בחפים מפשע, וכן לגביית מחיר משמעותי מאיראן בזירה הדיפלומטית".

אחד המנגנונים הבולטים שנחשף היום לראשונה הוא זה של סרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, העומד בראש גיס 11,000 תחת פיקודו של אסמאעיל קאאני, מפקד כח קדס.

תחת פיקודו של עמאר הוקם מנגנון משמעותי לקידום פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים בישראל ומחוץ לה. מנגנון זה אחראי ישירות לניסיונות הפיגועים שנחשפו ביוון אוסטרליה וגרמניה רק בשנה החולפת וכישלונותיו הרבים הובילו לגל המעצרים וחשיפתו.

לאחרונה אף דווח כי בעקבות העלייה בפעילות הטרור האיראנית ומעצרי התשתיות של המנגנון של סרדאר עמאר על אדמתן, נקטו רשויות החוק באוסטרליה ובגרמניה צעדים מדיניים חריפים נגד בכירים איראנים.

בין הצעדים שבוצעו כנגד המעורבים: גירוש השגריר האיראני מאוסטרליה והכרזתו כאישיות בלתי רצויה, וקריאתו לשיחת נזיפה של השגריר האיראני בגרמניה. צעדים תקדימיים אלה נועדו להעביר מסר ברור של אפס סובלנות לפעילות טרור על אדמתן.