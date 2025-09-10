ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בטקס הנחת אבן פינה לטיילת על שם נשיא ארה״ב טראמפ בבת ים, והתייחס לתקיפה נגד יעדי הטרור של החות'ים בתימן.

״לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים", אמר נתניהו, ופרסם סרטון מדבריו בהודעה שהפיצה לשכתו. "בתגובה החות'ים ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון.

"זה לא ריפה את ידינו - אנחנו הכינו בהם היום מן האוויר שוב, במתקני הטרור שלהם, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד טרוריסטים, וגם במתקנים אחרים. אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו״.

הדברים נאמרים כשברקע עמימות סביב הצלחת ניסיון ישראל לחסל את צמרת ארגון הטרור חמאס שהתכנסה בקטאר - ניסיון חיסול שבעולם הערבי יש דיווחים על כך שנכשל.

אתמול נאם נתניהו לרגל יום העצמאות האמריקני והתייחס לתקיפה הישראלית בקטאר. לדבריו, "הם אותם בכירים שתכננו, שיגרו וחגגו את הטבח של 7 באוקטובר. הם ביצעו את המתקפה החמורה ביותר על העם היהודי מאז השואה".

נתניהו אמר כי אותם בכירים כונסו "באותו מקום בדיוק שבו חגגו את הזוועה לפני כמעט שנתיים". הוא ציין: "בתחילת המלחמה הבטחתי שישראל תגיע לאלו שביצעו את האימה הזאת. והיום, ישראל ואני שמרנו על ההבטחה הזאת".

ראש הממשלה הדגיש כי הפעולה בוצעה באופן עצמאי על ידי ישראל ושהמדינה "נושאת באחריות המלאה לפעולה זו". הוא הוסיף כי המהלך "יכול לפתוח דלת לסיום המלחמה בעזה", וקרא לאמץ את עקרונות הצעת נשיא ארצות הברית: "הצעת הנשיא טראמפ התקבלה. המלחמה יכולה להסתיים מיד. נוכל שוב להתחיל לרדוף אחרי הרחבת השלום באזור לטובת כולם".

בסיום פנה נתניהו ישירות לתושבי עזה בקריאה להיפרד מהמנהיגות האלימה: "אל תתנו לעצמכם להיסחף על ידי הרוצחים האלה. הם לא דואגים לכם. הם חיים בוילות מפוארות. הם לא דואגים לכם - הם משתמשים בכם כמגן אנושי. תעצרו אותם, עזבו את אלה ותעשו שלום איתנו. קבלו את הצעת הנשיא טראמפ. אל תדאגו, אתם יכולים לעשות זאת, ואנחנו מבטיחים עתיד אחר - אבל עליכם להסיר את אנשים אלה מהדרך. אם תעשו זאת, אין גבול לעתיד המשותף שלנו."