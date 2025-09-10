בעקבות התקיפה בדוחא: כמה חזק באמת הצבא הקטרי מול ישראל?

ההתקפה האחרונה על בכירי חמאס בדוחא הובילה לתגובה קטארית חריפה, כאשר עיתוני המדינה תקפו את ישראל. וגם האמיר הקטרי שוחח עם הנשיא טראמפ והודיע לו: כי "קטאר תנקוט בכל צעד הכרחי להגן על ביטחונה ולשמור על ריבונותה". אך האם קטר תצא למערכה צבאית מול ישראל?

צבא קטן וחכם

על אף היותה מדינה קטנה יחסית, קטאר היא מדינה עשירה בגז טבעי, ומדורגת במקום ה-6 בעולם בייצור גז טבעי ובמקום ה-3 בעולם בעתודות גז טבעי מוכחות. עושרה זה מאפשר לה להשקיע באופן ניכר בצבאה. אבל למרות שפע אוצרות הטבע, לפי סקירת Global Firepower לשנת 2025, קטאר מדורגת במקום ה-72 מתוך 145 מדינות בעולם.

הצבא הקטרי, אם יידרש, מתגאה בכוח אדם של כ-16,500 חיילים פעילים וכ-5,000 אנשי כוחות פרה-צבאיים, לצד גיוס חובה שמגדיל את סך הכוח הפוטנציאלי לכ-87,000 איש.

חיל האוויר של המדינה כולל יותר מ-250 כלי טיס, ביניהם מטוסי קרב F-15QA, מטוסי ראפאל ומסוקי אפאצ'י מתקדמים, המבטיחים יכולת תגובה מהירה ודיוק התקפי. צבא היבשה מצויד בטנקים מתקדמים מסוג Leopard 2A7, אלפי רכבים משוריינים, יחידות ארטילריה מתנייעות ומערכות רקטות מרובות שיגור.

גם חיל הים, עם כ-115 נכסים ימיים, כולל קורבטות וספינות סיור, מתרחב כדי להגן על נתיבי יצוא הגז הטבעי, שהינם חיוניים לכלכלת המדינה.

בראש סדר העדיפויות עומדת גם ההגנה האווירית, עם רכישת מערכת פטריוט PAC-3, שמספקת לקטאר שכבת ביטחון נוספת מול איומים חיצוניים.

באופן כללי, השקעתה הצבאית של קטאר מציבה אותה ככוח קטן אך אסטרטגי במיוחד באזור, שמסוגל להגן על עצמה ולהשפיע על המתרחש בזירה המקומית והבינלאומית.

אך האם הוא יכול להתמודד מול הצבא הישראלי. לא בטוח.