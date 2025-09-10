יממה לאחר ניסיונות החיסול בקטאר: ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בטקס הנחת אבן פינה לטיילת על שם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בעיר בת ים, יחד עם שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי, ראש העיר צביקה ברוט וחברי מועצת העיר.

ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס: "הנשיא טראמפ דיבר איתי כמה פעמים על נכסים על חוף הים. הוא אמר לי שיש לנו נכסי חוף נפלאים כאן. הוא דיבר על מקום שנמצא קצת דרומה מכאן - בעזה. הוא אמר שזה צריך להפוך למקום של שלום, שגשוג וחיים טובים, ולא טרור. הוא צודק".

נתניהו סיפר מדוע הוחלט לקרוא לטיילת על שמו של טראמפ: "אמרתי לראש העיר של בת ים, חברי היקר, צביקה ברוט, שלדעתי צריך לקרוא לטיילת שלאורך החוף המדהים הזה על שמו של הנשיא טראמפ. זה מה שאנחנו עושים כאן היום". לדברי נתניהו: "אנחנו מכבדים את החבר הטוב ביותר של ישראל אי פעם בבית הלבן".

לקראת סיום אמר רה"מ על הנשיא האמריקאני: "הוא הכיר בירושלים כבירת ישראל, העביר לשם את שגרירות ארה״ב, הכיר בריבונות שלנו ברמת הגולן, פרש מהסכם הגרעין הקטסטרופלי עם איראן ועזר לנו להיאבק באיום הגרעין האיראני, וגם והרבה דברים אחרים. הוא חבר אמת ואני גאה להיות כאן כדי לחלוק כבוד לנשיא טראמפ״.

ראש העיר בת-ים צביקה ברוט אמר באירוע כי ״הנשיא טראמפ הראה לאורך שנות כהונתו עמידה איתנה לצד ישראל פעם אחר פעם, בפרט בחודשים האחרונים בהתגייסותו של איראן והחמאס, ולמען שחרור חטופינו. הנשיא בחר להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, ואנחנו מוקירים לו תודה על כך".