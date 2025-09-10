תיעוד מרגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)
לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול באיו"ש פעלו אתמול (שלישי), בהכוונה מודיעינית של השב״כ ובסיוע כוחות צה״ל, למעצרו של מבוקש, פעיל טרור, במחנה עין בית אל־מא שבעיר שכם שבחטיבה המרחבית שומרון.
לאור יום, בלב שטח עוין, נכנסו הלוחמים לכפר בפעילות מסוערבת, רכובה ורגלית, איתרו את החשוד, ביצעו מעצר מהיר ומדויק, ויצאו מן המקום ללא נפגעים.
החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. מהמשטרה נמסר: "מסתערבי מג״ב ימשיכו לפעול יחד עם כוחות הביטחון בנחישות ובמקצועיות לסיכול הטרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".
0 תגובות