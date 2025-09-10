לאור יום, בלב שטח עוין מההפתעה, המעצר וההשלכה לרכב | כך עצרו מסתערבים פעיל טרור בעיר שכם לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול עצרו פעיל טרור, לאור יום, בלב שטח עוין בעיר שכם | צפו ברגעים הדרמטיים של המעצר (חדשות)