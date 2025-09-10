כיכר השבת
לאור יום, בלב שטח עוין

מההפתעה, המעצר וההשלכה לרכב | כך עצרו מסתערבים פעיל טרור בעיר שכם

לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול עצרו פעיל טרור, לאור יום, בלב שטח עוין בעיר שכם | צפו ברגעים הדרמטיים של המעצר (חדשות)

תיעוד מרגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול באיו"ש פעלו אתמול (שלישי), בהכוונה מודיעינית של השב״כ ובסיוע כוחות צה״ל, למעצרו של מבוקש, פעיל טרור, במחנה עין בית אל־מא שבעיר שכם שבחטיבה המרחבית שומרון.

לאור יום, בלב שטח עוין, נכנסו הלוחמים לכפר בפעילות מסוערבת, רכובה ורגלית, איתרו את החשוד, ביצעו מעצר מהיר ומדויק, ויצאו מן המקום ללא נפגעים.

החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. מהמשטרה נמסר: "מסתערבי מג״ב ימשיכו לפעול יחד עם כוחות הביטחון בנחישות ובמקצועיות לסיכול הטרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".

