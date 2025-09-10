כיכר השבת
אחרי הודעת הפינוי

התיעודים שמרעידים את עזה: מגדלים קורסים בזה אחר זה | צפו

בתוך דקות ספורות, וזמן קצר לאחר הודעת הפינוי שנשלחה לתושבים, חיל האוויר תקף בזה אחר זה שני מגדלים, שקרסו אל תוך עצמם והפכו לאבק בעוצמה אדירה | צפו בתיעודים מעזה (צבא)

3תגובות
מגדל בעזה מותקף וקורס

פיצוצים עזים הרעידו את עזה בדקות האחרונות (רביעי) לאחר ש תקף את מגדל טיבה 2, זמן קצר לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי.

המגדל טיבה 2, נמצא בשכונת רמאל במערב . הוא ממוקם בסמוך לנמל עזה ולרחוב הליגה הערבית, וההתרעות נמסרו במיוחד לדיירים ולתושבים באזור כדי לאפשר פינוי מיידי ולמזער את הסיכון לאזרחים.

מגדל טיבה 2 מותקף וקורס (צילום: לפי סעיף 27א)
מגדל נוסף בעזה מותקף וקורס (צילום: לפי סעיף 27א)

מדובר בהמשך מדיניות מבוקרת של צה"ל, המשלבת אזהרות מוקדמות ופינוי אזרחים לפני פעולות הרס מתוכננות, במטרה לפגוע במטרות טרור תוך שמירה מרבית על חיי האזרחים.

לפי הודעת צה"ל, ההתרעה נמסרה בשפה הערבית והייתה מיועדת לדיירים בכל רחבי השכונה, כולל תושבים הסמוכים לבניין. צה"ל ממשיך לעקוב אחר המצב בשטח ומדגיש כי מי שלא פינה את המקום עלול להימצא בסכנה מיידית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
תנו לצהל' לנצח לא ישאר בעזה ילדים אמן
שינדלר
2
ממש כמו מגדלי התאומים.
חרדית
1
יאוווווו טירוף כן ירבה
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר