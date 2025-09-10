אחרי הודעת הפינוי התיעודים שמרעידים את עזה: מגדלים קורסים בזה אחר זה | צפו בתוך דקות ספורות, וזמן קצר לאחר הודעת הפינוי שנשלחה לתושבים, חיל האוויר תקף בזה אחר זה שני מגדלים, שקרסו אל תוך עצמם והפכו לאבק בעוצמה אדירה | צפו בתיעודים מעזה (צבא)