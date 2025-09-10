התיעודים שמרעידים את עזה: מגדלים קורסים בזה אחר זה | צפו

פיצוצים עזים הרעידו את עזה בדקות האחרונות (רביעי) לאחר שצה"ל תקף את מגדל טיבה 2, זמן קצר לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי.
המגדל טיבה 2, נמצא בשכונת רמאל במערב העיר עזה. הוא ממוקם בסמוך לנמל עזה ולרחוב הליגה הערבית, וההתרעות נמסרו במיוחד לדיירים ולתושבים באזור כדי לאפשר פינוי מיידי ולמזער את הסיכון לאזרחים.
מדובר בהמשך מדיניות מבוקרת של צה"ל, המשלבת אזהרות מוקדמות ופינוי אזרחים לפני פעולות הרס מתוכננות, במטרה לפגוע במטרות טרור תוך שמירה מרבית על חיי האזרחים.
לפי הודעת צה"ל, ההתרעה נמסרה בשפה הערבית והייתה מיועדת לדיירים בכל רחבי השכונה, כולל תושבים הסמוכים לבניין. צה"ל ממשיך לעקוב אחר המצב בשטח ומדגיש כי מי שלא פינה את המקום עלול להימצא בסכנה מיידית.
