בשלושה גלים

מחבלים נערכו במנהרה בעזה לתקוף את צה"ל, אבל אז הגיעו המטוסים | צפו

צה"ל השלים שלושה גלי תקיפה בעיר עזה, כולל פגיעה במבנים רבי-קומות ותשתיות טרור. המבצע כולל תקיפות מדויקות על בסיס מודיעין מדויק במרחב דרג' תופאח | אלו התשתיות שהותקפו בעזה - והודעת דובר צה"ל: בימים הקרובים יוגבר הקצב (צבא)

תקיפת תשתיות הטרור בעזה ביממות האחרונות (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת השלב הבא של מבצע "מרכבות גדעון ב'", צה״ל בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף חיל האוויר, החל בתקיפה רחבה של תשתיות טרור במרחב העיר עזה. כך פרסם היום (רביעי) דובר .

חיל האוויר השלים עד כה, לפי הודעת דובר צה"ל, שלושה גלי תקיפה על בסיס מודיעין מדויק - במהלכם הותקפו יותר מ-360 מטרות טרור באמצעות עשרות כלי טיס. תחילת תקיפות ממוקדת של מבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות.

ביום שישי האחרון, צה״ל החל בתקיפה של מבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות ובהם מצלמות, חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט ומתחמי פיקוד ושליטה. עד כה, הותקפו באופן ממוקד מספר מבנים רבי קומות שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל.

גל התקיפה הראשון כלל תקיפה ממוקדת במרחב דרג׳ תופאח. צה״ל תקף במקום שורת תשתיות טרור - המרכזיות שבהם: עמדות תצפית וצליפה מרכזיות ששימשו את גדוד דרג' תופאח ונועדו לשמש נגד כוחות צה"ל כחלק מתוכנית ההגנה של ארגון הטרור חמאס, מתקן חקירות פנימי של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, הותקפו פירים מבצעיים שהוקמו תחת מבנים ומחסני אמל"ח.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

בגל השני והשלישי בוצעה תקיפה נרחבת במרחב דרג' תופאח ואלפרקאן: צה״ל תקף שורת תשתיות טרור - המרכזיות שבהם: נקודת כינוס תת-קרקעית של חמאס ממנה נערכו מחבלים בימים האחרונים לפעילות נגד כוחותינו, מחרטה לייצור טילי RPG ופצמ"רים ואתר לייצור ואחסנת אמל"ח.

"טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים", מסר דובר צה"ל. לדבריו, "בימים הקרובים, צה״ל יגביר את קצב התקיפות באופן ממוקד, על בסיס מודיעין מדויק, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס, לשבש את מוכנותו המבצעית ולצמצם את האיום על כוחותינו כחלק מההיערכות להמשך שלבי המבצע".

