סעודיה מתחרטת

מוקדם לחגוג: טכנולוגיית לייזר סינית מתקשה מול חול המדבר והחום הכבד

"סעודיה מתמודדת עם כשל במערכות ההגנה האווירית הסיניות מבוססות לייזר במדבר החם | שוב מערכת הלייזר לא מוכיחה את עצמה  ( חדשות צבא)

תותח" הלייזר של ה-THEL (אילוסטרציה) (ויקיפדיה)

דיווחים מסעודיה חושפים קשיים תפעוליים משמעותיים עם מערכות הגנה אווירית מבוססות לייזר סיניות מדגם "סקיי שילד" (SKY SHIELD), שרכשה הממלכה כאחת המדינות הראשונות בעולם.

המערכת, שנועדה להגן על נכסים יקרי ערך מול תקיפות כלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים), מתקשה לתפקד באופן מיטבי בתנאי האקלים והסביבה הייחודיים של המדבר הסעודי.

קצין לשעבר בצבא סעודיה טען כי ביצועי המערכת לא עמדו בתנאים מבצעיים. האבק והחול המדברי מפריעים באופן ניכר ליכולות העקיבה האופטית של המערכת ומחלישים את עוצמת קרן הלייזר.

בנוסף, החום הכבד באזור דורש קירור יתר, מה שפוגע ביכולות היירוט שלה ומצריך 15 עד 30 דקות לכיוון אלומת הלייזר והארת המטרה עד להשגת יירוט מלא.

בעקבות קשיים אלו, גורמים סעודיים פנו למקביליהם הסינים בבקשה לשפר ולהתאים את המערכות לתנאי הסביבה המקומיים. עד לביצוע השיפורים, הפעלת הציוד מוגבלת.

מערכת הלייזר שוב מוכיחה את החולשות המובנות בטכנולוגיית אנרגיית לייזר ורגישותה הרבה לתנאי סביבה קיצוניים, זאת למרות יתרון עלויות התפעול הנמוכות. כתוצאה מכך, ההגנה הסעודית נגד כטמ"מים עדיין מסתמכת בעיקר על מערכות חסימה ושיבוש אלקטרוניות.

