מה עשו היום ראש הממשלה והצמרת המדינית בדרום סוריה? | תיעוד

כפי שכבר דווח מוקדם יותר היום, ראש הממשלה והצמרת הבכירה, קיימו היום ביקור בדרום סוריה, ערכו תצפית וקיימו דיון ביטחוני ולאחר מכן, ראש הממשלה ענה לשאלות הלוחמים | סיקור ותיעוד (חדשות בארץ)

הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: עומר מירון/ לע״מ)

כפי שדווח מוקדם יותר היום (רביעי) ראש הממשלה ביקר באזור החיץ ב וזאת הייתה הסיבה שהשופטים אישרו לו לבטל את עדותו היום בבית המשפט.

נתניהו צירף אליו לסיור את שר הביטחון ישראל כ״ץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ״ל רא״ל אייל זמיר, ראש השב״כ דוד זיני, מ״מ ראש המל״ל, גיל רייך, שגריר ישראל בארה״ב, יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מתפ״ש, אלוף רסאן עליאן ומאו״ג 210, תא״ל יאיר פלאי.

בפתח הביקור, ראש הממשלה הגיע למוצב צה״ל שם ערך תצפית על הגזרה, ולאחר מכן קיים דיון ביטחוני.

בנוסף, ראש הממשלה נפגש עם לוחמים בסדיר ובמילואים, שיבח את פעילותם במהלך המלחמה ובשמירה על הביטחון במרחב, והשיב על שאלותיהם.

יצוין, כי ראש הממשלה נתניהו ביקש מהשופטים לבטל את עדותו היום בשל סיבות ביטחוניות וכעת מתברר, כי אלו היו הסיבות.

הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)
הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)
הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)
הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)
הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה היום בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)

