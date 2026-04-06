החילוץ הדרמטי מלב איראן

נתניהו שוחח עם טראמפ: "גאה שישראל תרמה להצלת הטייס האמריקני"

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ובירך אותו על המשימה המוצלחת של חילוץ הטייס והנווט מלב איראן | טראמפ הביע הערכה לעזרת ישראל (צבא וביטחון)

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

ראש הממשלה שוחח הלילה (בין ראשון לשני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובירך אותו באופן אישי על ההחלטה האמיצה ועל המשימה האמריקנית שבוצעה באופן מושלם לחילוץ הטייס והנווט שהופלו משטח האויב של .

בשיחה, הביע את הערכתו העמוקה על עזרתה של ישראל במשימת החילוץ המורכבת. נתניהו הדגיש כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בשדה הקרב ומחוצה לו הוא חסר תקדים.

"שוחחתי מוקדם יותר עם הנשיא דונלד טראמפ ובירכתי אותו באופן אישי על החלטתו האמיצה ועל המשימה האמריקנית שבוצעה באופן מושלם לחילוץ הטייס שהופל משטח אויב", כתב נתניהו בחשבון ה-X שלו. "הנשיא הביע את הערכתו על עזרתה של ישראל".

ראש הממשלה הוסיף: "אני גאה מאוד ששיתוף הפעולה שלנו בשדה הקרב ומחוצה לו הוא חסר תקדים, ושישראל יכולה לתרום להצלת לוחם אמריקני אמיץ".

השיחה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת באזור, כאשר ארצות הברית וישראל ממשיכות לשתף פעולה הדוק בסוגיות ביטחוניות. כזכור, טראמפ הציב לאיראן אולטימטום של 48 שעות בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, תוך שהוא מזהיר מפני תגובה צבאית קשה במידה ולא תיענה לדרישותיו.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

