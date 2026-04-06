נתניהו שוחח עם טראמפ: "גאה שישראל תרמה להצלת הטייס האמריקני"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה (בין ראשון לשני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובירך אותו באופן אישי על ההחלטה האמיצה ועל המשימה האמריקנית שבוצעה באופן מושלם לחילוץ הטייס והנווט שהופלו משטח האויב של איראן.

בשיחה, הביע הנשיא טראמפ את הערכתו העמוקה על עזרתה של ישראל במשימת החילוץ המורכבת. נתניהו הדגיש כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בשדה הקרב ומחוצה לו הוא חסר תקדים.

"שוחחתי מוקדם יותר עם הנשיא דונלד טראמפ ובירכתי אותו באופן אישי על החלטתו האמיצה ועל המשימה האמריקנית שבוצעה באופן מושלם לחילוץ הטייס שהופל משטח אויב", כתב נתניהו בחשבון ה-X שלו. "הנשיא הביע את הערכתו על עזרתה של ישראל".

ראש הממשלה הוסיף: "אני גאה מאוד ששיתוף הפעולה שלנו בשדה הקרב ומחוצה לו הוא חסר תקדים, ושישראל יכולה לתרום להצלת לוחם אמריקני אמיץ".

השיחה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת באזור, כאשר ארצות הברית וישראל ממשיכות לשתף פעולה הדוק בסוגיות ביטחוניות. כזכור, טראמפ הציב לאיראן אולטימטום של 48 שעות בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, תוך שהוא מזהיר מפני תגובה צבאית קשה במידה ולא תיענה לדרישותיו.