כיכר השבת
חג בצל המלחמה | עדכונים שוטפים

LIVEאחרי המטחים בלילה, שיגורים נוספים מאיראן לעבר מרכז הארץ | חיפה: חולצו 2 לכודים ללא רוח חיים

לאחר לילה של שיגורים, איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מרכז הארץ | אישה נפצעה באורח קשה בפתח תקווה | אחרי שעות של מאמצי חילוץ בזירת הפגיעה בחיפה, חולצו שני לכודים ללא רוח חיים | אישה נפצעה באורח קשה בדרכה למרחב המוגן | חיל האוויר השלים גל תקיפות בטהרן • כל העדכונים (אקטואליה)

זירת הנפילה בפתח תקווה, הבוקר (צילום: כיכר השבת)

היום ה-37 ל"" | כל העדכונים

07:30: בית החולים בילינסון מעדכן כי מצבה האישה שנפצעה בזירה הנפילה בפתח תקווה - מוגדר כבינוני עד קשה.

07:20: לפחות שלושה פצועים מהמטח האחרון מ, נזק רב נגרם לבניינים בגוש דן.

07:10: דוברות מד"א: בזירה בפתח תקווה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון אישה בת 34 במצב קשה עם פציעה בחזה משברי יירוט.

07:05: אישה נפצעה באורח קשה כתוצאה מהפגיעה בעיר פתח תקווה.

07:02: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה יצאו לסרוק במספר זירות שהתקבלו דיווחים על נפילות או רסיסי ירוט.

07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

זירת הנפילה בפתח תקווה (צילום: דוברות מד"א)

06:55: צוותים של מד"א יצאו לסרוק בזירות נפילה במרכז הארץ.

06:50: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ.

06:45: ארבעה פצועים באורח קל כתוצאה מהשיגור מאיראן לחיפה.

06:44: זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ.

06:15: דיווח ראשוני על זירת נפילה בעיר חיפה.

06:02: דובר מודיע כי חיל האוויר השלים לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

06:00: צוותי חילוץ מתוגברים פעלו במשך שעות הלילה בזירת הפגיעה הקשה בעיר חיפה, עד כה חולצו שני לכודים ללא רוח חיים ונמשכים המאמצים לאתר שני לכודים נוספים. מפקד פיקוד העורף: "פעולות חילוץ מורכבות בזירה קשה".

05:58: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

05:48: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

05:43: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ.

