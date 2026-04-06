היום ה-37 ל"שאגת הארי" | כל העדכונים
07:30: בית החולים בילינסון מעדכן כי מצבה האישה שנפצעה בזירה הנפילה בפתח תקווה - מוגדר כבינוני עד קשה.
07:20: לפחות שלושה פצועים מהמטח האחרון מאיראן, נזק רב נגרם לבניינים בגוש דן.
07:10: דוברות מד"א: בזירה בפתח תקווה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון אישה בת 34 במצב קשה עם פציעה בחזה משברי יירוט.
07:05: אישה נפצעה באורח קשה כתוצאה מהפגיעה בעיר פתח תקווה.
07:02: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה יצאו לסרוק במספר זירות שהתקבלו דיווחים על נפילות או רסיסי ירוט.
07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.
06:55: צוותים של מד"א יצאו לסרוק בזירות נפילה במרכז הארץ.
06:50: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ.
06:45: ארבעה פצועים באורח קל כתוצאה מהשיגור מאיראן לחיפה.
06:44: זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ.
06:15: דיווח ראשוני על זירת נפילה בעיר חיפה.
06:02: דובר צה"ל מודיע כי חיל האוויר השלים לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.
06:00: צוותי חילוץ מתוגברים פעלו במשך שעות הלילה בזירת הפגיעה הקשה בעיר חיפה, עד כה חולצו שני לכודים ללא רוח חיים ונמשכים המאמצים לאתר שני לכודים נוספים. מפקד פיקוד העורף: "פעולות חילוץ מורכבות בזירה קשה".
05:58: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.
05:48: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.
05:43: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ.
