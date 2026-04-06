היום ה-38 ל"שאגת הארי" - עדכונים שוטפים:

12:53: אירוע הירי מלבנון ליישובי הצפון הסתיים 12:45: אזעקות בחרמון ויישובי קו העימות בצפון בשל שיגורים מלבנון 12:25: נתניהו ישתתף היום בדיון עם שרי החינוך והאוצר על חזרה ללימודים בתום חופשת הפסח 12:20: דוברות מד"א: בהמשך לאירוע אמש בחיפה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות, פראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של גבר ואישה כבני 80 ומאבטחים רפואית את המשך פעולות החילוץ. "אני מתחנן, תתפללו עבור נסיה בת הילה": הרב לסרי בקריאה נרגשת מבית החולים איציק אוחנה | 11:58 הטיל התפרק באוויר וגרם לכישלון היירוט • שני הרוגים חולצו מההריסות דניאל הרץ | 11:41 12:11: סוף עצוב בחיפה: שני הנעדרים הנוספים בזירה הקשה - אותרו ללא רוח חיים. 11:54: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז חוף. עדכון מנפילת האמל''ח בחיפה - חולצו שני הרוגים: בהמשך לדיווח על ארבעת הנעדרים מנפילת האמל''ח בחיפה, שני הלכודים שאותרו מוקדם יותר הבוקר חולצו מההריסות כשהם ללא רוח חיים. בשלב זה קיים חשש כבד ללכודים נוספים, וכוחות הכיבוי וההצלה ממשיכים בפעולות סריקה נרחבות לאיתור שני נעדרים נוספים המצויים תחת ההריסות. 11:44: תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | לידיעה המלאה - לחצו כאן 11:33: דובר צה"ל לאחר הודעת הפינוי לפני זמן קצר: צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות. 11:25: אזעקות בקרית שמונה והסביבה. 11:20: עדכון מדוברות רמב"ם - מהמטח הטילים לפנות בוקר, פונו לרמב"ם חמישה מטופלים, ארבעה בני משפחה אחת, הורים ושני ילדים, יחד עם מטופל נוסף. כולם מוגדרים קל וכולם שוחררו מבית החולים. 11:05: שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן בהערכת המצב על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר על חיסול ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה: "מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות. נמשיך ונצוד אותם אחד אחד. הזהרתי שבמידה וימשיכו לירות לעבר אזרחים בישראל נפגע ונשמיד את התשתיות הלאומיות האיראניות. פגענו קשות בתשתיות הפלדה ובתעשייה הפטרוכימית - והיום ובכל יום יבוא ההמשך".

11:02: מפקד המודיעין של משמרות המהפכה חוסל בתקיפה ישראלית בטהרן, כך דווח היום בתקשורת האיראנית. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

10:58: הורגשה רעידת אדמה בצפון, תושבים בחיפה מדווחים: "הרגשנו זעזועים".

10:56: אזעקות במטולה.

10:55: בית המשפט התיר לפרסום פרטים נוספים מהפרשה הביטחונית החמורה • החשודים העניקו שירותים לגורמים איראניים ואף ערכו ניסויים בחומר נפץ שייצרו | לידיעה המלאה - לחצו כאן

10:52: אל"ם אביחי אדרעי: אזהרה דחופה לתושבי הצ'אחייה' ובמיוחד בשכונות: חארת חריכ, אלע'בירי, אללילכי, חדת', ברג' אלבראג'נה', תחויטאת אלע'דיר ואלשיאח. צה״ל ממשיך לתקוף ולפעול כנגד התשתיות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי הצ׳אחייה׳ כולה ובעוצמה הולכת ומתגברת. צה״ל אינו מעוניין לפגוע בכם, למען ביטחונכם עליכם להתפנות במיידי.

10:41: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים ממשיכים לטפל במספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. במשטרת ישראל התקבלו הבוקר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. בשלב זה דווח על נזק לרכוש ולמבנים ודווח מגורמי הרפואה על פצוע אחד באורח קל. שוטרים, לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת בזירות שונות, מבודדים אותן ומבצעים סריקות בשת"פ עם גורמי ההצלה.

10:30: כוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, במסגרת פעילותם כוחות החטיבה מחסלים מחבלים, מאתרים ומשמידים אמצעי לחימה ותשתיות טרור.

במהלך פעילותם, החטיבה חיסלה את שלושת המחבלים שהרגו את ארבעת לוחמי סיירת נח"ל - סרן נועם מדמוני ז"ל, סמל-ראשון בן כהן ז"ל, סמל-ראשון מקסים אנטיס ז"ל וסמל-ראשון גלעד הראל ז"ל.

סרן נועם מדמוני, סמל-ראשון בן כהן, סמל-ראשון מקסים אנטיס וסמל-ראשון גלעד הראל ז"ל

המחבלים חוסלו בקרבות פנים אל פנים, ולאחר מכן באמצעות מודיעין מדויק אומת כי מדובר באותם מחבלים האחראים לנפילתם של החללים.

10:20: סוכנות הידיעות 'רויטרס' מצטטת בכיר איראני שמאשר כי טהרן קיבלה את ההצעה של פקיסטן ובוחנת אותה. הבכיר הבהיר כי הם לא יקבלו דד-ליין ולא יפעלו תחת לחץ.

עוד הוסיף הבכיר האיראני כי מצר הורמוז לא ייפתח בתמורה ל"הפסקת אש זמנית", שזו מהות ההצעה של פקיסטן.

10:11: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב במוגן בכפר גלעדי, משגב עם, קריית שמונה.

10:01: אזעקות מפני ירי טילים הופעלו בכפר גלעדי, משגב עם, קריית שמונה.

10:00: מצלמת אבטחה תיעדה את רגע נפילת פצצת המצרר הבוקר (שני) בפתח תקווה, בזירה בה אישה נפצעה באורח קשה.

האישה נראית עומדת לצד הרכב, כשהפצצה נופלת מטרים ספורים לידה, היא עפה מהפגיעה אך כעבור שניות ספורות נעמדת, לוקחת את התיק וזזה מהרכב.

09:40: סגן נשיא איראן, מוחמד רזא עארף, אמר כי ארה"ב תקפה את אוניברסיטת שריף בטהרן. לדבריו, זהו "סמל לשיגעונו ובורותו של טראמפ. הוא לא מבין שהידע האיראני הוא לא בטון שניתן להשמידו באמצעות פצצות".

09:30: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון ליום שני ה-6 באפריל 2026 בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 7,035 נפגעים, מתוכם כעת מאושפזים 130 נפגעים: 2 התקבלו במצב אנוש, 15 התקבלו במצב קשה, 26 במצב בינוני, 86 קל ו-1 חרדה.

ב-24 שעות האחרונות התקבלו בבתי בחולים 163 נפגעים מתוכם: 1 במצב קשה, 4 במצב בינוני, 153 במצב קל ו-5 חרדה.

09:10: במטח האחרון לאזור המרכז, צוותי חילוץ והצלה פעלו בארבעה זירות עיקריות בתל אביב: פגיעות בחנות בקומת קרקע, במבנה בית ספר וחלונות מבנה משרדים. בקריית אונו פגיעה במבנה נטוש. ללא נפגעים בחסדי שמים.

09:05: דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במסגרת המאמץ לפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה וחיזוק קו ההגנה הקדמי, במהלך הימים האחרונים, חיל האוויר זיהה ותקף באופן ממוקד, משגרים ומחסני אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך בניינים ותשתיות אזרחיות במספר מרחבים שונים בלבנון.

לפי צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסייה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

טרם התקיפות ננקטו צעדים על מנת לצמצם פגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל נחוש להמשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".

08:52: בבית החולים רמב"ם מעדכנים על שני הנפגעים מאזור הנפילה בחיפה אמש: הגבר בן ה-82 עבר במהלך הערב ניתוח והוא מטופל במחלקה לטיפול נמרץ כללי כשהוא מורדם ומונשם - מצבו מוסיף להיות קשה. רעייתו בת ה-78 מאושפזת כשהיא בהכרה במחלקה לטיפול מוגבר טראומה - מצבה קל.

08:40: כלי הרכב שניזוקו באחת הזירות בפתח תקווה לאחר סיום פעולות לוחמי האש.

08:37: במד"א מעדכנים בהמשך לפצועה קשה בפתח תקווה כי בניגוד לדיווח הראשוני שנמסר, הפצועה הייתה מחוץ לרכב ונפצעה שהייתה מחוץ לרכב.

08:20: דוברות איחוד הצלה: עד כה לא נמסר למוקד איחוד הצלה על איתור זירות נפילות רסיסי יירוטים או נפילות טילים, ולא נמסר על נפגעים.

08:11: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:15: הטיל ששוגר לדרום - יורט בהצלחה.

08:00: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע וביישובים רבים בדרום הארץ.

07:54: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.

07:45: מחקירה ראשונית עולה כי האישה שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בפתח תקווה - שהתה ברכב שנפגע מרסיס יירוט.

07:30: בית החולים בילינסון מעדכן כי מצבה האישה שנפצעה בזירה הנפילה בפתח תקווה - מוגדר כבינוני עד קשה.

07:20: לפחות שלושה פצועים מהמטח האחרון מאיראן, נזק רב נגרם לבניינים בגוש דן.

07:10: דוברות מד"א: בזירה בפתח תקווה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון אישה בת 34 במצב קשה עם פציעה בחזה משברי יירוט.

07:05: אישה נפצעה באורח קשה כתוצאה מהפגיעה בעיר פתח תקווה.

07:02: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה יצאו לסרוק במספר זירות שהתקבלו דיווחים על נפילות או רסיסי ירוט.

07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:55: צוותים של מד"א יצאו לסרוק בזירות נפילה במרכז הארץ.

06:50: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ.

06:45: ארבעה פצועים באורח קל כתוצאה מהשיגור מאיראן לחיפה.

06:44: זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ.

06:15: דיווח ראשוני על זירת נפילה בעיר חיפה.

06:02: דובר צה"ל מודיע כי חיל האוויר השלים לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

06:00: צוותי חילוץ מתוגברים פעלו במשך שעות הלילה בזירת הפגיעה הקשה בעיר חיפה, עד כה חולצו שני לכודים ללא רוח חיים ונמשכים המאמצים לאתר שני לכודים נוספים. מפקד פיקוד העורף: "פעולות חילוץ מורכבות בזירה קשה".

05:58: פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

05:48: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

05:43: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ.