בית משפט השלום באשקלון התיר הבוקר (שני) לפרסום פרטים נוספים מהפרשה הביטחונית החמורה שנחשפה בשבוע שעבר.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, לבקשת עו"ד אלינור שירקני קופמן, כתבת המשפט של 'ישראל היום', מתנהלת בימים אלו חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בעניינם של מספר חשודים, אשר על פי החשד העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים.

במסגרת החקירה נחקר חשד חמור במיוחד, לפיו החשודים בפרשה פעלו לבקשת הגורמים האיראניים לייצור חומר נפץ, ואף ערכו ניסויים בחומר שייצרו. הפעילות החשודה התבצעה, על פי החשד, במהלך מלחמת "שאגת הארי" - התקופה הרגישה ביותר של העימות עם איראן.

גורמים הביטחוניים ציינו כי הפרשה הנחקרת ביחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433, היא בבחינת עליית מדרגה משמעותית בפרשיות הריגול למען איראן שנחשפו בחודשים האחרונים. בניגוד לפרשיות קודמות שעסקו בעיקר בהעברת מידע וצילומי מקומות, הפעם מדובר בחשד לייצור ממשי של אמצעי לחימה.

בית המשפט נעתר לבקשה להסיר את צו איסור הפרסום הגורף על עצם קיום הפרשה, והתיר לפרסם כי "מתנהלת חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בעניינם של מספר חשודים, אשר על פי החשד העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים". עם זאת, פרטים רבים נוספים עדיין אסורים בפרסום.

בהחלטת בית המשפט נכתב: "לאחר עיון בטענות הצדדים, באיזון בין פומביות הדיון והאינטרס הציבורי לבין האפשרות לפגיעה בביטחון המדינה כתוצאה מהפרסום, צו איסור הפרסום יישאר על כנו - אבל תותר לפרסום פרפרזה ממנו".

רקע: גל פרשיות ריגול חסרות תקדים

הפרשה החדשה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד שני אחים מאזור ירושלים שהואשמו בריגול עבור איראן, כאשר השניים קיימו קשר עם סוכן איראני בטלגרם והעבירו לו מידע ותכנים בתמורה לתשלומים במטבעות דיגיטליים.