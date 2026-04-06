משמרות המהפכה: מפקד המודיעין שלנו - מאג'יד חאדמי, חוסל בטהרן

מאג'יד חאדמי

משמרות המהפכה האיראניות הודיעו היום (שני) על חיסולו של מאג'יד ח'אדמי, מפקד המודיעין של משמרות המהפכה.

חאדמי חוסל בתקיפה ישראלית בלב טהרן, במסגרת מבצע 'שאגת הארי' שממשיך לפגוע במערכי הליבה של המשטר האיראני. ח'אדמי מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד כאט'מי במבצע "עם כלביא". במסגרת תפקידו, פעל לאיסוף מודיעין עבור גיבוש תמונת מצב מודיעינית לדרגים הבכירים של המשטר במהלך מבצע "שאגת הארי". ח'אדמי היה דמות מפתח במערכה, המודיעין שאסף שימש לקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור. חשד: ישראלים ייצרו חומר נפץ לאיראן בזמן המלחמה קובי אטינגר | 10:52 לצד זאת, ח'אדמי פעל לקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל וכלפי יהודים ברחבי העולם ולקח חלק בניסיונות פגיעה ביעדי איש אמריקאים, ואף היה אמון על מעקב אחר אזרחי איראן כחלק מדיכוי המחאות הפנימיות באיראן.

כידוע, צה"ל תקף בשבועות האחרונים באופן שיטתי את מערכי המודיעין של משטר הטרור האיראני. במהלך מבצע 'שאגת הארי' חוסלו עשרות בכירי המודיעין, ביניהם עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳".

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, ביניהם סיד יחיא חמידי - סגן שר המודיעין לענייני ישראל, וג'לאל פ'ור חסין - ראש אגף הריגול במיניסטריון המודיעין. התקיפות הנרחבות הובילו לשינוי טקטי משמעותי בהתנהלות המשטר, כאשר מפקדי המשטר עברו למפקדות ניידות בניסיון להתחמק מהתקיפות הישראליות.

מערך המודיעין האיראני ספג מכות קשות נוספות בשבועות האחרונים. מפקדת המודיעין בלב טהרן הותקפה במסגרת גל תקיפות שהושלם השבוע, כאשר המפקדה הוקמה במבנה השייך לחברת החשמל האיראנית, כחלק מדפוס פעולה חוזר במסגרתו משטר הטרור האיראני ממקם את תשתיותיו הצבאיות בלב סביבה האזרחית.

המיניסטריון, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, משמש ככלי המרכזי של המשטר המפקח על פעילות אזרחי איראן ומספק מודיעין המאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך שנים. כמו כן, המיניסטריון פועל בשיתוף משמרות המהפכה ושאר הכוחות החמושים ומקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"תקיפת המפקדה היא חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר וביכולותיו הביטחוניות", נמסר מדובר צה"ל.

חיסולו של חאדמי מצטרף לשורה ארוכה של חיסולי בכירים במשטר האיראני, המהווים פגיעה קשה ביכולת המשטר לנהל את הלחימה באופן מתואם.

יצוין כי בשבועות האחרונים המשיך צה"ל לפעול בעוצמה נגד מערכי המשטר האיראני. לצד חיסולי הבכירים במודיעין, תקף צה"ל גם את מערך הנפט של משמרות המהפכה, כאשר חוסל מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני", נמסר מדובר צה"ל. עדכונים נוספים בהמשך.