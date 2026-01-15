דיווח: נתניהו ביקש מטראמפ שידחה את התקיפה באיראן | זו הסיבה

עם מקהלת המבקשים מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידחה את התקיפה באיראן, נמנים לא רק מדינות המפרץ הערביות, אלא גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך דווח הערב (חמישי) בניו יורק טיימס.

לפי הדיווח, נתניהו ביקש מהנשיא טראמפ שידחה את התקיפה באיראן, מחשש לחוסר מוכנות מצד ישראל למקרה שבו איראן תתקוף את ישראל. יצויין כי הלילה שוחחו נתניהו וטראמפ טלפונית.

בישראל נערכים בינתיים לכל תרחיש - כולל לאפשרות של ירי טילים מצד איראן לישראל. הרמטכ"ל איל זמיר אמר היום, כפי שדווח בכיכר השבת: "חשוב שכל אזרח בישראל יידע שצה״ל ערוך באופן קבוע להגן על המדינה. אנחנו מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב אחראית ושקולה. חיל האוויר, יחד עם שאר כוחות צה״ל, מהווה את חומת המגן לאזרחינו וערובה לביטחון שלנו״.

העיתונאי ברק רביד דיווח הערב מפי גורמים אמריקנים כי טראמפ לפי שעה דחה את התקיפה באיראן, אולם ההחלטה לא נדחתה לחלוטין אלא עדיין עומדת על הפרק. "האצבע נמצאת מעל הכפתור ומוכנה ללחוץ עליו", התבטא מקור המעורה בפרטים, לפי רביד.

בערוץ i24NEWS דיווח הערב הכתב עמיחי שטיין מפי שורה של גורמים כי טראמפ עדיין לא ויתר על האפשרות של תקיפה באיראן, וכי ארה"ב ממשיכה להעביר כוחות לאיזור.

גורם בכיר ממדינות המפרץ אמר לכאן חדשות כי “האירוע לא נגמר - תקיפה אמריקנית באיראן עדיין על השולחן". כך דווח הערב בכאן 11.