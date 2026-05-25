ראש מועצה אזורית מעלה יוסף הודיע הערב (שני) על השבתת הלימודים מחר ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר, זאת בעקבות הערכת מצב ביטחונית מקיפה ומתוך אחריות לחיי התושבים. ההחלטה מגיעה על רקע שיגורי הרחפנים הבלתי פוסקים של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר יישובי הצפון.

"לאחר הערכת מצב ביטחונית מקיפה שקיימתי הערב, ומתוך אחריות מוחלטת לחיי אדם, קיבלתי החלטה כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר", מסר ראש המועצה בהודעה לתושבים. "למעט חינוך מיוחד שימשיך לפעול כרגיל". ראש המועצה הבהיר את עמדתו בנחרצות: "אני אומר זאת בצורה הברורה ביותר - לא אקח שום סיכון מיותר ולא אאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב. במציאות שבה האזור שלנו נמצא תחת אש בלתי פוסקת, שלומם של ילדינו קודם לכל שיקול אחר". על פי ההנחיות, בית הספר רונסון יהיה סגור לחלוטין, וגני הילדים ומעונות היום בישובים יערה, גורן, גרנות, שומרה, שתולה, זרעית מתת, נטועה ואבן מנחם יהיו סגורים. הודעות מפורטות לגבי פתרונות למידה חלופיים והסעות יימסרו בהמשך באופן ישיר על ידי מנהלי המוסדות ומזכירויות היישובים.

רקע: איום הרחפנים גובה מחיר כבד

ההחלטה מגיעה על רקע התפוצצות רחפן נפץ היום בגליל העליון, שבה נפצע חייל באורח קל בשטחי הכינוס הסמוכים למשגב עם. במקביל, חיל האוויר יירט רקטה ששוגרה לעבר שטח הארץ.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, הבוקר הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע חייל נוסף באורח קשה.

סמל נהוראי לייזר הי"ד

איום הרחפנים הפך לאתגר מרכזי עבור כוחות הביטחון. אתמול בלבד התפוצצו 30 רחפני נפץ באזור גבול לבנון בשעות הבוקר בלבד, כאשר אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה וגרם נזק רב לגג המבנה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום כי אישר תקציב עתק של כשני מיליארד שקלים לפיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום הרחפנים. "אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש״ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים", מסר השר. "בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסא".

עם זאת, סמוטריץ' הדגיש כי הפתרון האמיתי אינו טכנולוגי בלבד: "האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה. על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה".

צה"ל מזהיר: פעילות בעוצמה במרחב צור

בתגובה לרצף ההפרות, צה"ל פרסם הערב אזהרה חריגה לתושבי לבנון, לפיה בשעות הקרובות יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה.

"בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה״ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה", נכתב בהודעת צה"ל. "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".

ראש המועצה סיים את הודעתו בקריאה לתושבים: "אני גאה בחוסן שלכם, אך מבקש מכם להמשיך לגלות ערנות עליונה ולהישמע בדקדקנות להנחיות מצילות החיים של פיקוד העורף. צוותי החירום, המוקד והנהגת המועצה יעמדו לרשותכם מסביב לשעון לכל צורך ומצוקה".