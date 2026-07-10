כיכר השבת
חיסול ממוקד

צה"ל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר

יחיא סעיד מחמד חמדאן חוסל בדרום הרצועה • קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולות חמאס | חיסול נוסף במסגרת המלחמה (צבא וביטחון)

הודיע על חיסולו של מחבל בכיר נוסף ב, שהיווה חוליה מרכזית בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום רצועת .

על פי הנמסר מדובר צה"ל, חמדאן פשט במהלך הטבח למחנה רעים שבעוטף , כאשר חוליית הנוח'בה שבפיקודו השתתפה בפעולות הרצח והחטיפה שבוצעו באותו יום נורא. לאורך כל תקופת המלחמה המשיך המחבל לפקד על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים מול כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

קידם מתווי טרור ופעל לגיוס מחבלים

בתקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל, עסק חמדאן בקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל. במקביל, המחבל פעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון הטרור במטרה לשקם את יכולותיו של חמאס ברצועה. המחבל הוגדר כאיום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים. החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגון הטרור.

שורת חיסולים של מפקדי נוח'בה

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בתחילת השבוע חוסל מפקד נוסף בארגון הטרור חמאס שפשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה, שכיהן כראש חוליית נוח'בה, חוסל אף הוא בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום רצועת עזה.

בנוסף, כפי שדיווחנו בכיכר השבת, צה"ל ושב"כ חיסלו בימים האחרונים שני מפקדים בכירים נוספים בארגון הטרור: את המחבל אחמד יחיא אבראהים בטש, שכיהן כמפקד חוליית נוח'בה בצפון הרצועה, ואת המחבל חמודה אבו דקה, שכיהן כמפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס.

החיסולים המתמשכים של מפקדי נוח'בה מעידים על המאמץ המתמשך של צה"ל לפגוע ביכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולהסיר איומים מיידיים על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית ממוקדת להשמדת תשתיות הטרור ולמניעת התארגנות מחודשת של ארגון הטרור.

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