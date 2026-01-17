המחבלים שחוסלו ( צילום: דו"צ )

צה"ל ושב"כ מתירים הערב (מוצ"ש) לפרסם, כי לאחר ההפרה החמורה שהייתה בשבוע שעבר ברפיח, חוסלו מספר מחבלים.

על פי העדכון, חוסלו מספר מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת ההסכם החמורה מוקדם יותר השבוע במערב רפיח, במהלכה מחבלים ירו על כלי צבאי משוריין של צה"ל. המחבלים שחוסלו מוחמד חאמד מוחמד חולי - מפקד מחלקת המבצעים במחנות המרכז בארגון הטרור חמאס. חולי, היווה בעשורים האחרונים דמות מפתח בחטיבת מחנות המרכז. במסגרת תפקידו, לקח חלק משמעותי בהערכות חמאס בחטיבה במסגרת הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. בנוסף, הכווין את המחבלים שביצעו את הפיגוע במחסום נחל עוז ב-6 בפברואר 1995 בו נרצח יבגני גרומוב ז"ל.

אשרף עדנאן מוחמד חטיב - מפקד מערך הרקטות והטילים במרחב מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ

סעיד חאלד עלי עבד אלרחמן - אחראי הצליפה בגדוד דיר אלבלח שבמחנות המרכז בארגון הטרור חמאס אשר הווה מוקד ידע בתחום

בתקיפה נוספת, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שפעלו לשיקום תשתיות הארגון במרחב.

מהדוברות המשותפת נמסר: "חיסול המחבלים מהווה פגיעה משמעותית ביכולות של ארגוני הטרור ברצועת עזה לתכנן ולפגוע בכוחות צה"ל הפרוסים במרחב בהתאם להסכם. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה מול ניסיונות של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".