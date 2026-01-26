כיכר השבת
"הוצאו 250 גופות"

נחשף: כך כוחות צה"ל מצאו את גופתו של רן גואילי הי"ד בבית הקברות בעזה

פרטים נוספים מגיעים בשעה זו אודות מציאת גופתו של החלל האחרון בעזה - רן גואילי הי"ד | לצה"ל היו מספר השערות היכן הוא נמצא בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל (חדשות, צבא)

5תגובות
הכוחות היום לאחר מציאת הגופה (צילומסך )

שמחה עצומה בישראל: לפני זמן קצר (שני) אישר דובר צה"ל, כי הכוחות איתרו את גופתו של רן גואילי הי"ד בבית קברות ברצועה.

מדובר צה"ל נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו למשפחת החטוף רן גאוילי ז"ל, כי יקירם זוהה ויושב לקבורה".

עוד נמסר: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רס״ל רן גאוילי ז״ל, לוחם יס"מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה".

דו"צ הוסיף: "צה״ל משתתף בצער המשפחה. צה״ל ימשיך ללוות את המשפחות והשבים ולפעול לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל. בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה".

הודעת מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה: "מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה מרכינה ראשה ומשתתפת בצער משפחת גאוילי, עם מציאת גופתו של סמ"ר רן גאוילי ז"ל. רן נפל בקרב ונחטף לעזה בבוקר הנורא של 7/10 ועתה הוא מושב לקבורה בישראל".

הכתב הביטחוני דורון קדוש, הוסיף פרטים נוספים ממציאת הגופה. צה"ל פתח בשבת בבוקר במבצע שנקרא 'לב אמיץ', לאיתור הגופה.

אחרי שהתקבל מידע מודיעיני לצה"ל, כי הגופה של רן הי"ד, נמצאת בבית קברות בסג'עיה ברצועת עזה, החל המבצע בבוקר שבת.

הכוחות הוציאו כ-250 גופות ובדקו את כולן, היום בשעה 13:30, הם מצאו את גופתו של רן גואילי הי"ד, בתוך קבר אחים פלסטיני.

תהליך הזיהוי בוצע על ידי שני אימותים - שכללו הצלבה מלאה עם כל הנתונים, עד שהתקבל האישור הסופי.

לאחר שהושלם ההליך והסתיים מבצע לב אמיץ שנמשך 48 שעות, צה"ל יחזיר את גופות הפלסטינים ויארגן מחדש את בית הקברות ויעזוב את המקום.

על פי קדוש, היו מספר ההערכות מודיעיניות, הראשונה, שרן הי"ד נקבר בטעות בבית הקברות בסג'עייה בגלל טעות בזיהוי.

ההערכה השניה הייתה, שהוא נקבר על ידי חמאס, במנהרה שנמצאת ק"מ מבית הקברות - אך הכוחות חפרו את המערה ולא גילו שם גלום.

4
ברוך ה' אשר לא עזב חסדו ותודה לצה"ל שליחיו הנאמנים
יפעת
3
למזלנו אצלם לא מפגינים על חפירת קברים...
צופה תמים
כמה זמן חשבת על החכמה הזאת?
חיים
2
בתוך השמחה על מציאת הגופה, שוכחים עם איזה ברברים יש לנו עסק, רוצחים ואחר כך סוחבים גופות וסוחרים בהם
צבי
1
בסעייתא דשמייא מצאו אותו בר"ה זה כמו למצוא סיכה בערמת שחת -רן גבילי גבור ישראל יובא לקבורה רגעים מרגשים היינו שמחיים יותר אם היה חוזר ליי כי הוא נלחם בגבורה גדולה ןהציל את עלומים נחמה לעם ישראל כולו שחזר לקבר ישראל כמו הרוגי ביתר מברכים הטוב והמטיב אחד שהובאו לקבורה ומאידך שלא הסריחו כך גם גווילי
דוד כהן

