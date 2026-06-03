כיכר השבת
שתי זירות סמוכות

הטרור מבפנים: שריפה פרצה ליד מוצב צבאי בשומרון | החשד: הצתה מכוונת

לוחמי אש פועלים בשתי חזיתות שריפה באזור הר ברכה • מוקד נוסף פרץ בבוקר סמוך לכוכב השחר | בכבאות והצלה סבורים, כי מדובר בחשד להצתה (צבא וביטחון)

זירת השריפה
זירת השריפה| צילום: צילום: כב"ה יו"ש

לוחמי אש ממרחב שומרון בסיוע מתנדבים פועלים בשעה זו (רביעי) בשריפה שפרצה סמוך למוצב צבאי באזור הר ברכה בשומרון. על פי הדיווחים, מדובר בשתי חזיתות אש פעילות, כאשר אחת מהן מטפסת לעבר שכונת השומרונים.

הצוותים מדווחים כי מוקד השריפה החל במורדות מצפה יוסף, סמוך לשכונת השומרונים על יד הר ברכה. לוחמי האש פרוסים במספר נקודות שולטות בשטח, משם הם מנסים לבלום את התקדמות הלהבות בטרם תגענה אל השכונה והמפעלים הסמוכים.

מוקדם יותר הבוקר, פעלו לוחמי אש ממרחב בנימין בשריפה נוספת שפרצה סמוך ליישוב כוכב השחר. השריפה התפשטה בשטחי המרעה של חוות "מעלה אהוביה", שם פעלו הצוותים יחד עם החוואים מהחוות הסמוכות עד להשגת שליטה באירוע.

ענף החקירות של מחוז יהודה ושומרון קבע כי בשתי השריפות - זו שבהר ברכה וזו שבכוכב השחר - קיים חשד להצתה מכוונת. זהו המשך לגל הצתות שפוקד את האזור בתקופה האחרונה, כפי שדווח בכיכר השבת על מקרים דומים באזורים נוספים.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה במספר השריפות החשודות כהצתות ברחבי יהודה ושומרון. כפי שפורסם בעבר, במקרים מסוימים אף נמצאו מטעני "הבשלה" - בלוני גז שהוטמנו בחומר דליק על מנת לגרום לפיצוץ במהלך פעולות הכיבוי.

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות באזור, והחקירה נמשכת.

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