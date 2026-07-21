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המניע נחשף

זה מה שנתפס על חשוד ששפך נפט לעיני המצלמות והצית בניין פדרלי

ה-FBI חוקר אירוע שבו הופעל מטען תבערה מחוץ לבניין פדרלי במנהטן | ממצאים שנמצאו על המפעיל חושפים את המניע (בעולם)

ה-FBI חוקר אירוע שבו הופעל מטען תבערה מחוץ לבניין פדרלי במנהטן שבניו יורק.

החשוד, אנדרו אראבאקה, נעצר זמן קצר לאחר האירוע. שני גורמי אכיפת חוק מסרו לרשת 'פוקס ניוז' כי נמצאו עליו חומרים הקשורים להתנגדות ל-ICE, רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית.

לפי ה-FBI, החשוד הפעיל מכשיר תבערה מחוץ ל-26 Federal Plaza, שבו פועלים בין היתר משרדי הגירה ובית משפט פדרלי לענייני הגירה.

לדברי הרשויות, החשוד שפך נוזל לא מזוהה על מדרגות הכניסה, הניח עליו זיקוקים והצית אותם, מה שגרם לשריפה קטנה. הוא נתפס כשהוא נושא אקדח כדורי פלסטיק, ובתיקו נמצאו שני כלי נשק מסוג זה ומסמך שנבדק כמניפסט.

שני נפגעים, עובד פדרלי ואזרח, פונו לקבלת טיפול ושוחררו לאחר מכן. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, מסר כי "מה שאירע מחוץ ל-26 Federal Plaza היה מטריד מאוד", והוסיף כי העירייה תשתף פעולה עם החקירה ותפעל "להבטיח שכל תושב ניו יורק יהיה בטוח בעירו".

ארה"בטרורניו יורקהצתהFBIICE

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