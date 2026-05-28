כיכר השבת
סיכול טרור בשכם

תכננו פיגוע בטווח הזמן המיידי: כך מסתערבי מג"ב השתלטו על שני מחבלים

כוחות מיוחדים פעלו בהכוונה מודיעינית מדויקת של השב"כ • המחבלים הסגירו עצמם לאחר ניהול מו"מ והועברו לחקירה | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)

קבר יוסף בשכם (צילום: ארי גרינבלאט)

מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הלילה (בין רביעי לחמישי) שני מחבלים בעיר שכם שבחטיבת שומרון, אשר תכננו לבצע בטווח הזמן המיידי. הפעילות בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי.

על פי ההודעה המשותפת שפרסמו דוברות המשטרה ודוברות צה"ל, הכוחות נכנסו למרחב בצורה מסתערבת וסגרו על המבנה בו הסתתרו החשודים. במהלך הפעילות נוהל מו"מ עם המחבלים עד שהם הסגירו את עצמם לידי הכוחות ונעצרו ללא תקריות.

שני החשודים הועברו להמשך חקירת שב"כ. גורמי הביטחון מעריכים כי המעצר מנע פיגוע משמעותי שתוכנן לצאת לפועל בשטח ישראל בימים הקרובים. פרטים נוספים על אופי הפיגוע המתוכנן לא פורסמו בשלב זה.

הפעילות בשכם מצטרפת לשורה של מבצעים מודיעיניים שמבצעים כוחות הביטחון ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה. כידוע, גורמי הביטחון חוששים מניסיונות של ארגוני טרור לנצל את המצב הביטחוני הכללי ולבצע פיגועים בשטח ישראל.

בהודעה המשותפת הדגישו: "מסתערבי מג"ב איו"ש יחד עם כלל כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור ולמעצר מחבלים בכל מקום ובכל זמן, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברה הפעילות המבצעית בגזרת שומרון, כאשר כוחות הביטחון פועלים באופן שוטף למניעת פיגועים ומעצר מחבלים. רק לפני מספר ימים נעצרו שבעה חשודים בגזרת עציון במסגרת פעילות נגד טרור עממי.

פיגועמחבליםשכםניסיון פיגועמסתערביםסיכול פיגועמסתערב

