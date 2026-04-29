צה"ל: שני לוחמים נפצעו מתקיפת מחבלים | מחבל חוסל ונוסף נעצר

במהלך פעילות מבצעית שביצעו כוחות צה"ל הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר סילוואד שבחטיבת בנימין, תקפו שני מחבלים פלסטינים שני לוחמי צה"ל.

הלוחמים נפצעו במהלך התקיפה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כאשר משפחותיהם עודכנו על האירוע.

מדובר צה"ל נמסר, הכוחות הגיבו באופן מיידי לתקיפה בירי לעבר המחבלים. בעקבות התגובה המהירה, מחבל אחד חוסל במקום, בעוד מחבל נוסף נוטרל ונעצר על ידי הכוח הפועל באזור.

האירוע מצטרף לשורה של פעילויות מבצעיות שמבצע צה"ל בימים האחרונים ברחבי יהודה ושומרון במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים. אזור בנימין מהווה זירה מרכזית בפעילות הביטחונית, עם מספר אירועים שהתרחשו במרחב זה בחודשים האחרונים.

הפעילות בסילוואד מתקיימת במקביל לפעילויות נוספות שמבצע צה"ל ברחבי יהודה ושומרון. רק לפני מספר ימים הוקם יישוב חדש בשם מעוז צור במערב בנימין, במטרה לחזק את האחיזה הישראלית באזור אסטרטגי זה.

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות לסיכול תשתיות ייצור נשק. במבצע לילי בשכם השמידו לוחמי מילואים שתי מחרטות לייצור אמצעי לחימה, במסגרת המאמץ המתמשך למנוע חימוש ארגוני הטרור באזור.