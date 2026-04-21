פתיחה מבוקרת

מתנה למטיילים: אלו מסלולי הטיול בנגב שנפתחים ביום העצמאות

בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים (צבא וביטחון)

מפת האתרים הפתוחים (צילום: צה"ל)

בשורה משמחת למטיילים ולמשפחות המתכננות לצאת לטיולים בימי החג: פיקוד הדרום הודיע על פתיחת מסלולי טיול נבחרים בדרום הארץ לכבוד יום העצמאות ה-78, לאחר שהוגדרו עד כה כשטחים צבאיים סגורים.

המהלך, שהתאפשר בעקבות הערכת מצב מבצעית שנערכה בפיקוד, נועד לאפשר לציבור הרחב לחגוג ולטייל בנופי הנגב המרהיבים במהלך ימי החג, תוך שמירה על שיקולי ביטחון ובטיחות.

עובדי עיריית בני ברק בשירת "אני מאמין" בקיבוץ בארי (צילום: דוברות עיריית בני ברק)

שטחי אש יישארו פעילים

עם זאת, בצה"ל מדגישים כי לצד השטחים שנפתחו, שטחי אש רבים בדרום ובצפון הארץ יישארו פעילים, והכוחות ימשיכו לקיים אימונים גם במהלך יום העצמאות. כידוע, הצבא ממשיך בפעילות מבצעית אינטנסיבית בכל הזירות, כפי שעולה מדיווחים על לוחמי צה"ל שציינו את יום הזיכרון בכל גזרות הלחימה.

רשימת המסלולים המותרים והאסורים לכניסה מופיעה במפה הרשמית שפורסמה על ידי פיקוד הדרום, ומומלץ לציבור להתעדכן בה בטרם היציאה לשטח.

חובת תיאום מראש

חשוב לזכור כי כל הגעה לשטח צבאי, גם כזה שנפתח זמנית לציבור, מחייבת תיאום ואישור מראש מול מתא"ם פיקוד הדרום. כניסה ללא תיאום מסכנת באופן ממשי את ביטחון המטיילים בשל פעילות מבצעית ותחמושת חיה שעלולה להימצא בשטח.

בנוסף, הצבא קורא למטיילים לגלות עירנות מרבית: בכל מקרה של היתקלות בנפל, תחמושת או חפץ חשוד – יש להתרחק מהמקום ולדווח מיידית לכוחות הביטחון. יצוין כי בעבר נרשמו מקרים של פגיעה במטיילים שנכנסו לשטחים צבאיים ללא תיאום.

יישובים ואתרים בולטים באזורים הירוקים:

אזור מערב הנגב והעוטף:

קיבוץ בארי (וצומת בארי)

קיבוץ רעים (וצומת רעים)

קיבוץ עלומים

קיבוץ מפלסים

כפר עזה

ארז

ניר עם

נחל עוז

אזור פתחת ניצנה וגבול מצרים:

עזוז

ניצנה

כמהין

באר מילכה

אזור הר הנגב ודרום הנגב:

מצפה רמון (והמרחב סביב מכתש רמון)

עיר אובות

חצבה

עין יהב

פארן

יהל

צירים מרכזיים שנפתחו:

כביש 10: המקטע שבין עזוז להר חריף מסומן בירוק (פתוח בתיאום ובשעות המוגדרות).

טיולים בזמן מלחמה

הפתיחה המבוקרת של מסלולי הטיול מגיעה בעת ש ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת. כפי שציין מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא בטקס יום הזיכרון: "יצאנו להתקפה על מנת להתייצב כחיץ בין אויב אכזר לבין תושבינו".

למרות המצב הביטחוני, הצבא מבקש לאפשר לציבור לחגוג את יום העצמאות ולטייל בארץ, תוך שמירה על כללי הבטיחות והתיאום הנדרשים. המהלך משקף את המאמץ לאזן בין הצרכים הביטחוניים לבין רצון לאפשר לציבור לחגוג ולהנות מנופי הארץ.

