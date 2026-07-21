לוחמי מג"ב איו"ש עצרו בלילה האחרון (שלישי) מבוקש החשוד ביידוי אבנים לעבר רכבה של מתיישבת, אירוע שגרם לפציעתה בשבוע שעבר בחטיבת שומרון. המעצר בוצע בכפר סינג'יל לאחר פעילות חקירתית ומודיעינית מדויקת שנמשכה מספר ימים.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודובר צה"ל, האירוע התרחש ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר, סמוך לכפר סינג'יל שבחטיבת שומרון. מתיישבת שנסעה באזור נפגעה מאבנים שיודו לעבר רכבה, ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מיד לאחר האירוע, נפתחה חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש במטרה לאתר את החשוד במעשה. במהלך החקירה, הצליחו החוקרים לאסוף מידע מודיעיני ולהתחקות אחר זהותו של החשוד.

הלילה, לאחר שהחקירה הבשילה ואותרה זהותו המדויקת של החשוד, פעלו לוחמי מג"ב איו"ש בכפר סינג'יל ועצרו את המבוקש בביתו. במהלך המעצר נתפסו מספר ממצאים הקושרים אותו על פי החשד לעבירה.

החשוד, יחד עם הממצאים שנתפסו, הועבר להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש. על פי הנמסר, החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

מבצע סיכול טרור נרחב בכפר

באותו היום ובמהלך הלילה, יצאו כוחות צה"ל מחטיבת שומרון למבצע של סיכול טרור בתוך הכפר. הכוחות ביצעו סריקות נרחבות שכללו יותר מ-200 איתורים, ותיחקרו חשודים נוספים במסגרת הפעילות.

מדוברות המשטרה נמסר: "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות, יחד עם כלל כוחות הביטחון, לאיתורם ולמעצרם של כלל המעורבים בפעילות טרור, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

המעצר מצטרף לשורה ארוכה של פעילויות מבצעיות שמבצעים כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון בימים האחרונים. כידוע, לוחמי מג"ב ממשיכים לפעול באופן שוטף למניעת פיגועים ולמעצר מבוקשים החשודים בפעילות טרור, כפי שקרה לאחרונה באבו דיס ובמעצר שלושה צעירים שהשליכו בקבוקי תבערה על כביש המנהרות.