מבצע דרמטי בגבול: 70 ק"ג סמים נתפסו ברגע האחרון

בפעילות משותפת של כוחות הביטחון בגבול המזרחי נעצרו לפני זמן קצר שלושה תושבי הדרום, לאחר שניסו לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש. המבצע בוצע על ידי לוחמי יחידת הגבולות של ימ"ר צפון, בשיתוף לוחמי צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים ולוחמי מתיל"ן של מג"ב איו"ש.
על פי הנמסר מכוחות הביטחון, החשודים זוהו במרחב הגדר סמוך לכפר רופין, כאשר הם מנסים לבצע את פעולת היצוא. כוחות הביטחון פעלו במהירות לסיכול ההברחה וסגרו מעגל על החשודים, שבסופה נתפסו עם המטען המסיבי של הסמים.
החשודים נלקחו להמשך טיפול וחקירה ביחידה המרכזית של מחוז צפון. הסיכול מצטרף לשורה ארוכה של מבצעים מוצלחים שבוצעו בחודשים האחרונים על ידי כוחות הביטחון באזור הגבול המזרחי.
כידוע, יחידת הגבולות של ימ"ר מחוז צפון פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל במאבק נגד הברחות סמים ונשק מגבולות ירדן, סוריה ולבנון. בחודשים האחרונים בלבד נתפסו במסגרת פעילות היחידה כ-182 קילוגרם של חומר החשוד כסם, בשווי מוערך של יותר מ-5 מליון שקלים.
יחידת היג"ל, המורכבת מלוחמי עילית, מבצעת פעילות מארבים שוטפת ולכידת חשודים בהברחות וסחר בנשק וסמים. הפעילות נחשבת לחלק מהמאבק המקיף של משטרת ישראל ומערך הביטחון בתופעת הנשק והסמים הבלתי חוקיים, שמהווה איום משמעותי על ביטחון אזרחי המדינה.
מאבק מתמשך בהברחות
כוחות הביטחון ממשיכים להיות פרוסים במרחב הגבול המזרחי במטרה לשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל. הפעילות המשולבת של יחידת הגבולות, צה"ל ומג"ב מוכיחה את יעילות השיתוף הפעולה בין הגופים השונים במאבק בהברחות.
גורמי ביטחון מעריכים כי הסיכולים המוצלחים בחודשים האחרונים מהווים מכה קשה לארגוני ההברחה הפועלים באזור, ומסייעים למנוע הזרמת סמים ונשק לתחומי המדינה. יחד עם זאת, הם מדגישים כי המאבק נמשך ודורש ערנות מתמדת של כוחות הביטחון.
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