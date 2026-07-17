מבצע דרמטי בגבול: 70 ק"ג סמים נתפסו ברגע האחרון

( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות משותפת של כוחות הביטחון בגבול המזרחי נעצרו לפני זמן קצר שלושה תושבי הדרום, לאחר שניסו לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש. המבצע בוצע על ידי לוחמי יחידת הגבולות של ימ"ר צפון, בשיתוף לוחמי צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים ולוחמי מתיל"ן של מג"ב איו"ש.

על פי הנמסר מכוחות הביטחון, החשודים זוהו במרחב הגדר סמוך לכפר רופין, כאשר הם מנסים לבצע את פעולת היצוא. כוחות הביטחון פעלו במהירות לסיכול ההברחה וסגרו מעגל על החשודים, שבסופה נתפסו עם המטען המסיבי של הסמים.

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