כיכר השבת
סיכול הברחה

מבצע דרמטי בגבול: 70 ק"ג סמים נתפסו ברגע האחרון

שלושה תושבי דרום ניסו לייצא חשיש לירדן • כוחות הביטחון סגרו מעגל והצליחו לסכל את ההברחה | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)

(צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות משותפת של כוחות הביטחון בגבול המזרחי נעצרו לפני זמן קצר שלושה תושבי הדרום, לאחר שניסו לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש. המבצע בוצע על ידי לוחמי יחידת הגבולות של ימ"ר צפון, בשיתוף לוחמי מחטיבת הבקעה והעמקים ולוחמי מתיל"ן של מג"ב איו"ש.

על פי הנמסר מ, החשודים זוהו במרחב הגדר סמוך לכפר רופין, כאשר הם מנסים לבצע את פעולת היצוא. כוחות הביטחון פעלו במהירות לסיכול ההברחה וסגרו מעגל על החשודים, שבסופה נתפסו עם המטען המסיבי של הסמים.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

החשודים נלקחו להמשך טיפול וחקירה ביחידה המרכזית של מחוז צפון. הסיכול מצטרף לשורה ארוכה של מבצעים מוצלחים שבוצעו בחודשים האחרונים על ידי כוחות הביטחון באזור הגבול המזרחי.

כידוע, יחידת הגבולות של ימ"ר מחוז צפון פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל במאבק נגד הברחות סמים ונשק מגבולות ירדן, סוריה ולבנון. בחודשים האחרונים בלבד נתפסו במסגרת פעילות היחידה כ-182 קילוגרם של חומר החשוד כסם, בשווי מוערך של יותר מ-5 מליון שקלים.

יחידת היג"ל, המורכבת מלוחמי עילית, מבצעת פעילות מארבים שוטפת ולכידת חשודים בהברחות וסחר בנשק וסמים. הפעילות נחשבת לחלק מהמאבק המקיף של משטרת ישראל ומערך הביטחון בתופעת הנשק והסמים הבלתי חוקיים, שמהווה איום משמעותי על ביטחון אזרחי המדינה.

מאבק מתמשך בהברחות

כוחות הביטחון ממשיכים להיות פרוסים במרחב הגבול המזרחי במטרה לשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל. הפעילות המשולבת של יחידת הגבולות, צה"ל ומג"ב מוכיחה את יעילות השיתוף הפעולה בין הגופים השונים במאבק בהברחות.

גורמי ביטחון מעריכים כי הסיכולים המוצלחים בחודשים האחרונים מהווים מכה קשה לארגוני ההברחה הפועלים באזור, ומסייעים למנוע הזרמת סמים ונשק לתחומי המדינה. יחד עם זאת, הם מדגישים כי המאבק נמשך ודורש ערנות מתמדת של כוחות הביטחון.

צה"למשטרהמעצרמג"בסמיםירדןהברחת סמיםגבול ירדןחשישימ"רמשטרת ישראל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר