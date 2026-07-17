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סכנת נפשות בכבישים

״אין ברקסים, אתה יכול להרוג משפחה״: משאית מסוכנת נתפסה בפעם השנייה

במבצע אכיפה ארצי נרשמו 367 דוחות • משאית פלסטינית נתפסה בפעם השנייה עם דליפת אוויר במערכת הבלמים | ״אקדח טעון בכביש״ (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

״אין ברקסים, אין ברקס. אתה יכול להרוג משפחה…. זה סכנת נפשות״ - כך הגדירו שוטרי התנועה את הליקוי החמור שנמצא אמש (חמישי) במשאית פלסטינית שנתפסה בפעם השנייה במהלך החודשים האחרונים עם אותו ליקוי מסכן חיים.

במסגרת מבצע אכיפה ארצי רחב היקף שהתקיים אתמול בכבישי הארץ, נטלו חלק שוטרי מחוז ש״י בפעילות ממוקדת כנגד עבירות תנועה חמורות ועבירות בריונות בדרכים. המבצע, שנמשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה, התמקד באכיפה נחושה כנגד נהגים עוברי חוק המסכנים את הציבור.

לאורך היום נפרסו עשרות וניידות בצירי התנועה ביהודה ושומרון, כאשר הפעילות התמקדה בעבירות המסכנות חיים - שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, מהירות מופרזת, אי ציות לרמזור ובעיקר - תקינות כלי רכב.

במהלך המבצע נרשמו 367 דוחות, מתוכם 54 דוחות בגין שימוש בטלפון נייד, 49 דוחות מצלמה טקטית, 13 דוחות בגין אי ציות לרמזור ו-11 בגין מהירות מופרזת. בנוסף, 51 דוחות נרשמו בגין אי תקינות כלי רכב, כאשר 39 מהם הורדו מהכביש בשל ליקויים חמורים.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

״אקדח טעון בכביש״

המקרה החמור ביותר התרחש כאשר סייר-בוחן ממרחב יהודה עצר לבדיקה משאית פלסטינית. בבדיקה ראשונית התברר כי המשאית נושאת לוחיות זיהוי מזויפות, וכבר הורדה מהכביש במהלך החודשים האחרונים בשל ליקויים בטיחותיים.

אולם הממצא המזעזע התגלה בבדיקה המעמיקה - דליפת אוויר במערכת הבלמים של המשאית, בדיוק אותו ליקוי שבגינו הורדה בעבר. כנגד הנהג החל הליך לדין, רישיונו נפסל למשך 30 ימים והרכב הושבת ונגרר מהמקום.

״משאית כפי שנתפסה אמש באזור מרחב יהודה, מהווה ׳אקדח טעון׳ בכביש בשל תקלה במערכת הבלמים שאותרה בה, ועלולה לגרום בכך לתאונה שתוצאותיה קטלניות״, הבהירו במשטרה. ״נמשיך לפעול ללא פשרות בנושא זה של מיגור תאונות הדרכים לאורך כל ימות השנה וכחלק ממבצע מחוזי המתקיים בשם - ׳קו לבן׳״.

במסגרת המבצע נפסלו רישיונותיהם של 26 נהגים למשך 30 ימים בשל ביצוע עבירות חמורות, זאת במסגרת הסמכות הנתונה בידי קצין משטרה. פעילות האכיפה נועדה בראש ובראשונה להגביר את נורמות הציות לחוקי התעבורה ולצמצם את תאונות הדרכים הקטלניות.

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