הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים הבוקר (חמישי), הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב, הוצג לחברים תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות ואף הוצגו תכניות צה״ל להמשך.

זמיר: ״אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון". לדבריו: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".

הרמטכ"ל התייחס למחלוקת הקשה בין הדרגים, בכל הנוגע לכיבוש הרצועה: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה".

זמיר אף הוסיף: "איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

על הלחימה בעזה: "אנחנו מגיעים בימים אלה לקווי הסיום של מבצע ׳מרכבות גדעון׳, עמדנו ביעדי המבצע ואף מעבר לכך, אנו ממשיכים לפעול על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח לישובי הדרום והעוטף כמו בטחון ליישובים בכל הגבולות". הרמטכ"ל אף הוסיף: "יש בידינו היכולת כיום לקיים גבול ביטחוני חדש, תוך פגיעה מתמשכת באויב. לא נאפשר יותר הכלה. נסכל איומים בהתהוותם בכל הגזרות ונמשיך לפעול להשגת מטרותינו".

כשהוא מסיים: "אנחנו מתכוונים להכריע ולמוטט את החמאס - נמשיך לפעול כשחטופינו לנגד עינינו, נעשה הכל על מנת להשיבם״.