צה"ל ושב"כ חושפים: זה הבכיר שחוסל במהלך נסיעה ברכבו בסוריה

צה"ל ושב"כ חיסלו בלבנון את ראש המחלקה הצבאית-ביטחונית של ארגון הטרור החזית העממית בסוריה | פעל בעת האחרונה להנעת פעילות צבאית נגד יעדים ישראלים (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

בהודעה משותפת לדובר ושב"כ נמסר היום (שישי) כי אתמול, צה"ל תקף וחיסל במרחב הבקאע שבלבנון בהכוונה מודיעינית של שב"כ את המחבל מחמד ושאח ״אבו ח'ליל״, מחבל סורי בכיר בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין ב.

המחבל היה אחראי על יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני טרור פלסטינים נוספים, חיזק את שיתוף הפעולה עם הציר השיעי ופעל בעת האחרונה להנעת פעילות צבאית נגד יעדים ישראלים.

(צילום: דובר צה"ל)

המחבל אבו ח'ליל מונה לתפקיד ראש המחלקה הצבאית-ביטחונית של הארגון בסוריה לאחר שנצ'אל עא-עאל, קודמו בתפקיד חוסל בדירת מסתור בביירות בספטמבר 2024.

החזית העממית הינו ארגון טרור פלסטיני ותיק בעל עבר פיגועים במתווים שונים נגד יעדים ישראלים בארץ ובעולם.

"צה"ל ושב"כ יפעלו על מנת להמשיך להסיר כל איום כנגד אזרחי ישראל", מסרו בהודעתם המשותפת.

