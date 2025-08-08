צה"ל ושב"כ חושפים: זה הבכיר שחוסל במהלך נסיעה ברכבו בסוריה

( צילום: דובר צה"ל )

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ושב"כ נמסר היום (שישי) כי אתמול, צה"ל תקף וחיסל במרחב הבקאע שבלבנון בהכוונה מודיעינית של שב"כ את המחבל מחמד ושאח ״אבו ח'ליל״, מחבל סורי בכיר בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין בסוריה.

המחבל היה אחראי על יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני טרור פלסטינים נוספים, חיזק את שיתוף הפעולה עם הציר השיעי ופעל בעת האחרונה להנעת פעילות צבאית נגד יעדים ישראלים.

( צילום: דובר צה"ל )