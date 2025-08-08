( צילום: דובר צה"ל )

בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ, חוסלו מספר מפקדים ומחבלים בארגוני הטרור חמאס והג’יהאד האסלאמי הפלסטיני, אשר לקחו חלק ופיקדו על פעילויות טרור נגד כוחות צה"ל במרחב בית חאנון ובשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

במהלך אחת הפעילויות חוסל מחבל ששימש סגן מפקד גדוד בית חאנון של ארגון הטרור גא"פ, מראד נאצר מוסא אבו ג'ראד, אשר שימש גם כמפקד הגדוד במהלך מרבית שנת 2024. המחבל תכנן והכווין עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב בית חאנון ולקח חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. בפעילות נוספת, חוסל מחבל ששימש סגן ראש מערך הנ״ט בחטיבת העיר עזה של הגא"פ, מחמוד שוקי תיים דרדסאוי, אשר לקח חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה״ל במרחבים שונים בצפון רצועת עזה. צה"ל השמיד מתחמי שיגור לשטח הארץ ומסתורי מחבלים ברצועה ב. ניסני | 12:44 בפעילויות ממוקדות נוספות חוסלו מספר מחבלי חמאס וגא"פ, שהיו אחראיים על ירי רקטי, מרגמות וצליפה בארגון הטרור חמאס.

( צילום: דובר צה"ל )

בהודעתם נמסר כי כלל התקיפות בוצעו בהתבסס על מודיעין פיקוד הדרום ושירות הביטחון הכללי ובשיתוף פעולה בין חטיבת האש 990, גורמי האיסוף וחיל האוויר. פעולות אלו הן חלק מהמאמץ המתמשך לפגיעה בשרשרת הפיקוד של ארגוני הטרור ולפגיעה משמעותית בפעילות הטרור של הארגונים.

"צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל", הוסיפו.