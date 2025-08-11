לוחמי דובדבן עצרו סוחר נשק בכפר בורקין; זה מה שנתפס בביתו

כוחות צה״ל פעלו במהלך הלילה (שני) לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, עצרו מבוקשים בכירים ואיתרו והחרימו אמצעי לחימה.

לוחמי יחידת דובדבן פעלו הלילה באופן מסוערב בכפר בורקין שבחטיבת מנשה, ועצרו סוחר אמצעי לחימה ומחבל נוסף. במהלך סריקות בבית המחבל, הכוחות איתרו והחרימו מטעני צינור, נשק ודגל חמאס.

כמו כן, הכוחות עצרו מחבל אשר סייע לחוליית מחבלים בתכנון פיגוע נגד כוחות צה"ל.

במקביל, כוחות צה״ל פעלו במספר כפרים בחטיבת עציון ועצרו שני מבוקשים שיידו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים בכרמי צור ומבוקש נוסף.

בחטיבת בנימין, לוחמי צה"ל עצרו שלושה מבוקשים נוספים יחד עם אמצעי לחימה שאותרו והוחרמו.

המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.