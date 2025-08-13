הסוכנות האמריקנית לפרויקטי מחקר מתקדמים בתחום ההגנה (DARPA) חשפה השבוע באוורט, וושינגטון, את ה־USX-1 Defiant – ספינת שטח בלתי מאוישת ראשונה מסוגה שנבנתה לחלוטין ללא מתקנים לצוות אנושי. הספינה, באורך 55 מטרים ומשקל 240 טון, פותחה במסגרת תוכנית NOMARS ("No Manning Required Ship") ומיועדת לפעול באופן עצמאי במשך שנה בים הפתוח ללא כל התערבות אנושית.

העיצוב המהפכני של הספינה מבטל לחלוטין מאפיינים אנושיים כמו גשר פיקוד, מטבחונים, תאי מגורים ומערכות תמיכת חיים. המבנה הפשוט של הגוף מאפשר ייצור במספנות קטנות יחסית שבדרך כלל בונות יאכטות או כלי עבודה ימי, מה שפותח אפשרויות חדשות בתעשיית הספנות הצבאית.

ה־Defiant יכולה לפעול בים סוער עד מצב 5 (גלים של עד 4 מטרים) ולשרוד תנאי ים קשים בהרבה, תוך חזרה לפעילות מלאה לאחר סערות. מערכות הליבה שלה שוכנות במודולים סטנדרטיים נשלפים, מה שמאפשר ביצוע תחזוקה והחלפת מנועים בפחות מ־16 שעות.

פרויקט זה נולד על רקע המתיחות הגוברת עם סין, שהשקיעה כ־15 מיליארד דולר באימונים ימיים במערב האוקיינוס השקט בשנת 2023. הצי האמריקני שואף לבנות "צי היברידי" המשלב בין כלי שיט מאוישים לבלתי מאוישים, במטרה להבטיח יתרון טכנולוגי ויכולת הרתעה באיזור האינדו־פסיפי.

בניסויי השטח האחרונים, DARPA הצליחה לבצע תדלוק אוטונומי מלא בין כלי שיט - פריצת דרך המבטיחה ל־Defiant יכולת פעולה ממושכת ללא מגבלות לוגיסטיות אנושיות. כעת, הספינה תצא לסדרת ניסויי ים מקיפה בטרם תועבר רשמית לצי האמריקני במסגרת תוכנית כלי השיט הימיים הבלתי מאוישים.

לפי דברי לוטננט קומנדר טים בוסטון מיחידת כלי השיט הבלתי מאוישים: "הכלי הזה מייצג לא רק חדשנות, אלא מהפכה בלוחמה הימית. אנחנו נכנסים לעידן חדש שמעניק לצי יתרון מכריע להרתעה, לשליטה בקרב ולניצחון מוחלט."