מחדל: נהג משאית סיוע "התבלבל בדרך" - זה מה שהתברר בבדיקה

במהלך השבועות האחרונים נחשפו כמה מקרים מטרידים, שבהם נהגי משאיות שנשאו סיוע הומניטרי לעזה התבררו כמעורבים בטרור. חלקם נעצרו בידי כוחות צה"ל והועברו לחקירת שב"כ, ולעיתים אף עלה חשד לקשר שלהם לפרשת החטופים, כך דיווח הבוקר הכתב דורון קדוש.

בין האירועים שזוהו על ידי מערכת הביטחון, ונודעו לגלי צה"ל, בולט מקרה של נהג משאית שנעצר סמוך למעבר כרם שלום, לאחר שהתברר שבנו הוא מחבל שהיה בין חוטפי הישראלים ב-7 באוקטובר.

במקרה אחר, נהג נוסף נתפס באזור שבו לא הותר לו לשהות, וטען בפני הכוחות כי "התבלבל בדרך". בדיקה העלתה כי מדובר במחבל בארגון הטרור החזית העממית, ששוחרר בעבר באחת מעסקאות החטופים. נהג שלישי זוהה במערכות הביטחון כפעיל חמאס.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי קיימים גם נהגים נוספים שלגביהם עלו חשדות דומים, בחלק מהמקרים נחשפה פעילותם במסגרת חמאס או הג'יהאד האסלאמי, אך לא תמיד נעצרו או נחקרו. במערכת הביטחון מדגישים שכל נהגי הסיוע עוברים בדיקה ואישור של שב"כ לפני כניסתם לישראל, אך קיים חשש שפעילים כאלה עלולים לנצל את הגישה למגע ישיר עם כוחות צה"ל ברצועה או לבצע פיגועים בשטח ישראל.

כפי שמודים במערכת הביטחון, לעיתים מתבררת מעורבותם בטרור רק לאחר שכבר נכנסו לפעילות בשטח.

בשב"כ לא הגיבו לפניית הכתבים. מדובר צה"ל מסר: "אין מניעת מעצרים של נהגי משאיות סיוע, כאשר נמצא כי הם משוייכים לארגון טרור. כך לאחרונה נעצרו נהגים, המקושרים לארגוני הטרור וכך יהיה גם בהמשך, ככל שיהיה מידע מודיעיני רלוונטי".