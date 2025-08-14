בזמן שגל חום קיצוני פקד את חבל אילות אתמול, עם טמפרטורות שיא של 46 מעלות, חיילים בבסיס סיירים מצאו עצמם מנותקים מחשמל ומים עקב תקלה.

לפי צה"ל, התקלה פגעה רק בחלק מהבסיס, והחיילים שנותרו בו לאחר שחלקם שוחררו לסוף השבוע הועברו לשהות בכיתות ממוזגות. אולם הורי חיילות בשירות טוענים אחרת ומדברים על מצב מסוכן.

"מה שקורה שם זה מחדל", סיפרה אם לאחת החיילות בשיחה עם N12, "אין להן אוכל כי המקרר התקלקל, מעל עשר בנות התעלפו, חמש מהן פונו לבית החולים סורוקה. אין להן מים קרים כי המים בברזים חמים מידי, ואין אפילו קרח כדי לקרר את השתייה". אם נוספת הזהירה כי "אם לא נתערב יקרה אסון. השאירו פלוגה אחת של חיילות שהתגייסו לפני שבועיים, בחום הכבד, בלי מים קרים".

בצה"ל דחו את הטענות ואמרו כי "כלל החיילים אשר שהו באזור ללא חשמל בבסיס אתמול, הועברו לשהייה בכיתות ממוזגות, ונמצאו עבורם מקומות לינה חליפיים ממוזגים גם הם". עוד נמסר כי "תוגברו המזון והשתייה המקוררים. בבסיס נותרה פלוגה אחת המבצעת הגנת מחנה, והיא שוהה בחדרים ממוזגים. במקביל פועלים לתיקון הליקויים".

הכתב דורון קדוש תיאר כי "החיילות בקורס תצפיתניות שהושארו לשמור בסופ״ש על בסיס סיירים ממשיכות לדווח על התעלפויות בבסיס, בזמן שעדיין אין שם אספקת חשמל רציפה והטמפרטורות עולות על 40 מעלות", כך לפי התיאור המזעזע שהביא הכתב.

לדבריו, מדיווח שקיבל עולה כי "עוד חיילות ממשיכות להיות מפונות בשעה האחרונה למרפאת הבסיס כדי לקבל עירוי נוזלים. החיילות מספרות גם על מים בטמפרטורה גבוהה שהן נאלצות לשתות כי אין מים קרים".