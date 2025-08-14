בלב הכפר העוין בשיתוף עם שב"ס: כוחות הביטחון השמידו מחרטה לייצור מטענים ונשק בשכם שירות בתי הסוהר, יחד עם משטרת מחוז ש"י, כוחות צה"ל ומג"ב מודיעים היום כי סיכלו לאחרונה תשתית לייצור נשק ומטענים בלתי חוקיים במתחם מחרטות בכפר בלאטה שבנפת שכם (חדשות, צבא)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 15:41