שירות בתי הסוהר, יחד עם משטרת מחוז ש"י, כוחות צה"ל ומג"ב, מודיעים היום (חמישי) כי סיכלו לאחרונה תשתית לייצור נשק ומטענים בלתי חוקיים במתחם מחרטות בכפר בלאטה שבנפת שכם.
הפעילות המבצעית, שנוהלה במשותף על ידי ימ"ר בתי הסוהר ויחידת מצדה בשיתוף שוטרי המחוז, כללה סריקות מדויקות של המתחם, שבהן אותרו שבע מחרטות ששימשו לפי החשד לייצור אמל"ח באופן בלתי חוקי.
במקביל נתפסו במקום אלפי שקלים במזומן, ונעצר חשוד שהיה נוכח במתחם.
החשוד והממצאים שהיו ברשותו הועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת משטרת אריאל. מדובר בצעד נוסף במסגרת פעולות שירות בתי הסוהר ושירותי הביטחון לשמירה על ביטחון הציבור ומניעת הפצת נשק ומטענים באזור.
"שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול במקצועיות ובשיתוף גופי הביטחון בישראל, כחלק מתפיסת האכיפה הלאומית לחיזוק המשילות ולשמירה על ביטחון הציבור בתוך ומחוץ לחומות", נמסר משב"ס.
