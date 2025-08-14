השב"כ לשרת המשפטים לשעבר: "האיראנים פרצו לך לטלפון"

גורמים איראנים פרצו לטלפון של השרה לשעבר איילת שקד במהלך מלחמת 12 הימים. הגורמים פרצו לחשבון הטלגרם שלה, שלפי מקורבים "היה ריק", ולא היה בו מידע חשוב.

על פי דיווח של ירון אברהם בחדשות 12, גורמים עוינים הצליחו לפרוץ לטלפון האישי של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד. לאחר שבועיים השב"כ הודיע, למי שהייתה בעבר גם חברת קבינט - "הטלפון שלך נפרץ על ידי האיראנים".

באיראן ניסו כמה וכמה פעמים לפרוץ לטלפון של השרה - ולבסוף, גם הצליחו. שקד לחצה על לינק שנשלח אליה, ובאמצעותו הם הצליחו להשתלט לה על הפלאפון.

על פי הדיווח, ניסיונות הפריצה לא התמקדו רק בשקד, והגורמים העוינים ניסו בשבועות האחרונים, וביתר שאת מאז סיום המלחמה, לפרוץ למכשירי טלפונים של בכירים רבים בישראל: שרים בממשלה, יועצים, בכירים בהווה ובעבר. האיראנים רשמו הישגים בזירה הטכנולוגית גם בניסיונות הפריצה לטלפונים של בכירים נוספים, בין היתר לטלפונים של יועצים לשרים.

בעקבות התפשטות התופעה, פנה השב"כ לבכירים בישראל וחידד להם את הנהלים בנוגע להודעות חשודות שנשלחות אליהם: לא להיכנס ללינקים לא מוכרים ולא להקליד סיסמאות מיותרות.

אחת השיטות שבהם פועלים האיראנים היא על ידי שליחת הודעה שמתחזה לחשבון הרשמי של חברת טלגרם. התוקפים שולחים תמונה עם הוראת לחיבור לוואטסאפ - ומציע לסנכרן בין הרשתות החברתיות. כך נפלו כמה מהבכירים.

בשנים 2016 ו-2017 קיבלה שקד באופן אישי התרעה מראש השב"כ דאז על כך שיש ניסיון מצד גורמים באיראן לצותת לשיחות שלה, והתבקשה לנקוט משנה זהירות בהתאם.